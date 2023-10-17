陸規A/H800晶片 在劫難逃

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美國拜登政府本周恐再祭出晶片與設備管制禁令，繼輝達在A／H100被禁之後，市場傳出專為中國大陸市場打造的降規版「A800」和「H800」，也將進一步遭到禁止。法人指出，美方動作將會更加積極，主係中國大陸國產化供應鏈已逐步成型，其中華為伺服器昇騰910B，據了解，算力接近輝達A800，華為沉潛多年後，已有與美方叫板之勢。

外媒引述半導體消息人士指出，新措施是去年10月出口管制的加強版，將進一步阻擋更多人工智慧（AI）晶片出口至中國大陸。不過，應用於消費性產品之晶片則不在此限。

雖然目前美方並未提出將遭受限制的資料中心AI晶片，但市場猜測，相當高的機率為輝達專為中國市場打造之降規版A800及H800。不過，輝達其實早有準備，日前已推出L40S，就是因應可能到來的加強版制裁，預期影響不大。然而，受禁令消息衝擊，16日台股AI概念股遭逢賣壓，其中，緯創、廣達遭投信持續調節。業界人士評估，A／H800差異在於NVlink的限制傳輸速度，若A／H800被禁止，短期可望紓解A／H100供給吃緊狀況。

美國制裁主要目的是為拖延大陸科技發展進度，及爭奪全球科技話語權，管制範圍擴及EDA軟體工具、高階製程設備、高階運算晶片與超級電腦，甚至對美籍人才也進一步管制。但各國皆以積極補貼政策推動半導體製造在地化，其中，美國晶片與科學法案中，約有527億美元投入半導體，大陸則依靠半導體一、二期大基金，預計投入人民幣3,300億元，預期分野將更趨嚴重。

法人認為，拜登政府恐將更加積極，因華為來勢洶洶，其於第三季推出之伺服器新架構─昇騰910B，已有接近A800之算力，預估明年出貨倍數成長。外資分析師對一系列制裁感到憂慮，特別是華為Mate 60系列手機推出，已有三星、蘋果整合手機及科技產品製造商之雛形，若將時間跨度拉長，華為將有機會發展設計、製造、封測、零組件一條龍。