黃仁勳拆招 輝達B100 提前明年Q2發表

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由於AI市場需求大增，傳輝達（NVIDIA）下一代AI晶片將提前發表。韓媒報導，輝達Blackwell B100 GPU的發表日期從2024年第四季提前至第二季，預計將使用SK海力士的第五代高頻寬記憶體HBM3e來驅動其最新晶片。

市場人士指出，H100是輝達目前最高規格的GPU，而B100比H100更具影響力，將採台積電3～4奈米製程與Chiplet設計架構。韓媒MT.co.kr報導，SK海力士已獲供應輝達最新HBM3e顯示記憶體的獨家協議，將用於驅動下一代B100 GPU，這將有助SK海力士成為AI行業的主要半導體供應商。

報導指出，輝達原本計劃在明年第四季發表B100，但由於需求快速上升，因此輝達已將發表日期提前至第二季末。

隨B100發表日期提前，SK海力士原本計劃在第二季初進行的質量測試計畫也提前至第一季，預計明年1月將用於質量測試的數量交給輝達。

至於輝達提前發表B100原因，除AI晶片需求激增，還有市場對更強大AI解決方案需求。在A100和H100加持下，輝達目前在AI晶片市占率超過90％，而B100將進一步鞏固輝達在AI領域不可撼動的地位。報導指出，輝達自今年6月開始開發B100，並在今年8月收到SK海力士的HBM3e的初始樣品。