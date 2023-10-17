搶半導體鏈商機 國銀爭開日熊本分行

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台積電要到日本熊本設廠，帶動國銀日本設點潮，由玉山銀行打頭陣，其日本福岡分行今年搶先開業，台新銀行也正申設福岡出張所（福岡支行），有望獲准，至於中信銀行子行日本東京之星，也表態將積極爭取提供台積電及其供應鏈廠商日本當地的金融服務。

台積電進駐熊本縣創造當地就業，也帶動台積電相關供應鏈廠商進駐，間接牽動國銀海外布局，近期，國銀海外拓點陸續瞄準日本福岡，就近支援當地台資供應鏈。

玉山銀行是首家國銀前進福岡，福岡分行今年已開業，未來將拓展當地供應鏈廠商的市場，掌握再生能源商機及在地特色業務，促進台日相互投資與交流。玉山銀表示，日本九州占日本半導體46％產值，帶動當地高科技、汽車產業發展，不少國內金融業者藉由設立分行，盼促進更多日本和台灣投資、貿易的連結。

台新金控總經理林維俊指出，「有台資企業的地方，銀行就要提供金融支援」，台新向金管會及日本政府申設日本福岡出張所，即台新東京分行的支行，可望獲准開設。他強調，台新銀行在日本東京分行業務相當不錯，隨台積電帶動產業鏈進軍熊本，台新也選擇設在鄰近熊本的福岡設置支行。

林維俊認為，日本半導體底子很好，目前台資企業積極前往熊本投資，除看好熊本電力、水力優勢，也是著眼日本半導體相關體系已在當地深耕，早有良好生態基礎，加上台積電臨門一腳，把台資企業帶過去，對日本經濟將有相當大助益。

中信銀行總經理楊銘祥日前表示，台積電預估帶動供應鏈至少35家廠商會跟進投資日本，中信銀行子行日本東京之星也積極爭取，提供這些廠商日本在地金融服務。日本已訂定目標2030年半導體產值要達15兆日圓，創造許多半導體商機，中信持續關注台積電與Sony在熊本市的合資案，其產業鏈也跟著台積電赴日帶動龐大商機。

根據金管會統計，至6月底，有八家台資銀行於日本設有一家子銀行及九家分行，其中八家分行位於東京，一家分行位於大阪。上半年國銀在日本分支機構稅前獲利新台幣14億元，去年同期則是虧損4億元，獲利年增加18億元。