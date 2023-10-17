台晶圓代工廠 掀赴日建廠潮

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台灣晶圓代工廠在日本建廠概況

全球半導體自2019年來，在美中貿易戰及全球疫情雙重衝擊下，引發晶片斷鏈危機，讓日本政商決心找回過去屬於日本的半導體榮光，而日本地理環境與文化掌握度高的特點，更增加台系晶圓代工廠前往日本布局的意願，包括台積電、聯電及力積電，在日本強化半導體實力，均扮演關鍵角色。

台積電近年陸續在美、德、日建置海外生產基地，但以日本廠建置步調最為順利，主因文化、勞資關係及企業治理等方式與台灣相近；台積電在日本九州熊本縣菊陽町興建晶圓廠，規劃建置10nm及28nm成熟製程的12吋晶圓廠，目前該廠可望按計畫在明年底前實現月產能55萬片目標。

除熊本一廠之外，在日本政府的爭取下，台積電今年再度表明，考慮在日本興建第二座工廠（熊本二廠）。

據日媒報導，日本政府對台積電日本二廠開出高達9,000億日圓的補助金，也將在明年4月動工，目標2026年底量產，主要生產12nm製程晶片。建廠速度與進展堪稱台積電海外基地資優生。

而聯電量產速度跑贏台灣同業，日本子公司USJC及日本電裝株式會社（DENSO），今年第二季時共同宣布合作生產的絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）已在USJC 12吋晶圓廠進入量產，預計到2025年，每月產量將拉高至1萬片。

力積電則是與日本SBI控股株式會社於7月達成協議，將在日本境內合作籌設12吋晶圓廠，並爭取官方補助。力積電日前表示，該晶圓廠規畫22／28奈米製程，並加上晶圓堆疊（Wafer on Wafer）技術，以應AI市場需求。

雖然力積電選址尚未確定，惟半導體供應鏈高層表示，台積電在熊本建廠、聯電選擇在三重縣，在日本供應鏈資源難以再分散之下，加上力積電營運規模也難以再打造第三地完整供應鏈，因此力積電勢必將在熊本及三重縣桑名市擇一建廠。