台積龍潭擴廠生變? 龔明鑫：未定案

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台積電龍潭擴廠傳出生變，身為台積電董事的國發會主委龔明鑫16日表示，目前該案還沒有提到董事會，若龍潭問題可以解決是最好的，政府也會給予協助；國發基金執秘蘇來守也表示，應該還沒完全作成決定。

立法院經濟委員會16日審查國發會預算，有立委質疑若台積電放棄在龍潭擴廠，會不會衝擊台積電國內先進製程布局？龔明鑫強調，台積電都會做好超前部署，現在還有幾個選擇，對於龍潭問題可以解決是最好，樂觀其成；中科土地問題已解決，能增加的還有高雄，現在高雄只用一部分，如果要擴廠還有一些利用機會。若需要協助，政府一定會提供協助。

龔明鑫說，台積電原先規劃，希望2奈米跟3奈米在南科、竹科、中科和高雄地區，據他了解，台中部分因為地方政府還有環評問題，進度比較慢，看有沒有其他方式彌補，但現在看來問題已經解決，算是順利。

據了解，目前台積電處於法說前的緘默期，預計19日可對外說明龍潭擴廠案。

另外，龔明鑫說，主計總處預估今年經濟成長率為1.61％，他對在1.5％上下保持信心，保1則是沒問題；景氣燈號部分，最樂觀在9月就會脫離藍燈。至於通膨率，還是希望中長期低於2％，但未來存在許多變數，可能1％多是合理情況。

他分析，出口部分因為過去基期比較高，有存貨去化問題，而終端市場存貨去化慢慢告一段落，復甦有程序跟其節奏，IT逐漸去化完成，惟往上游，零組件廠商跟設備商，還有金屬工業都會晚一點。現在看到9月出口已經轉正，製造業採購經理人指數（PMI）也上了50點，是正向發展。此外，台灣服務業現在表現也很好，消費成長也還在創新高，甚至比疫情前更好。

對於以巴戰爭是否進一步衝擊台灣經濟，龔明鑫則坦言，現在有稍微再升級，是比較不可控的因素，需密切觀察；要看牽涉的範圍多大、產油國有無捲入，惟應不致於發生石油危機。