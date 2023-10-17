銀行約定轉帳 淪詐騙溫床

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網銀約轉詐騙態樣

「約定轉帳」已成詐騙溫床，詐騙集團甚至可快速拿走數億元。金管會主委黃天牧16日透露，銀行局已在研究事前、事中、事後的防範措施；銀行局長莊琇媛亦表示，銀行公會針對約定轉帳規定已擬定新版本，包括高齡者設約轉條件、約轉金額上限、對申請者進行KYC（了解客戶）等，下周將開會討論，11月底前公布。

約定轉帳即是客戶設定幾個經常轉帳的帳戶，可拉高轉帳額度，是銀行方便客戶付款、繳費或進行交易的措施，銀行局表示，很多客戶都是本人持帳簿去分行臨櫃申請多個約定轉帳帳戶，銀行也不疑有他，就核准，最後卻成詐騙集團的工具。

據立委轉述金管會辦理「銀行辦理人頭戶專案金檢」結果，人頭戶最多的十大銀行名單其「約定轉帳」限額，中信、合庫、玉山銀皆為200萬元；國泰世華、台新、一銀、華銀、土銀、永豐、彰銀則是300萬元。

現已發現一些約定轉帳的詐騙態樣，一是從未申請過約定轉帳者，突然來申請約轉；二是一次申請多個約定帳戶，最後出現大額詐騙；三是有些高齡者從未使用過約定轉帳，卻突然一次申請多個約定帳戶，方便詐騙集團進行大額詐騙。黃天牧說，現在針對約定轉帳已在處理相關防範機制，會定出事前、事中、事後的措施，等有共識會再對外說明。

莊琇媛強調，銀行公會已擬定新版約定轉帳規定，會針對客戶是否適合設定約定轉帳、高齡者設約轉帳戶的限額應是多少、對申請者進行KYC等進行研擬新規範，下周會與業者開會討論，預計11月底前公布新規。

為防堵金融詐騙，金管會今年上半年已發函給各銀行，做出兩大要求，一是民眾申請非本人的網銀，或電話語音銀行等做約定轉入帳號時，各銀行可視風險自行評估將生效日，從申請後「次一日」，改為「次二日」，延長約定轉帳到非本人帳號的生效時間；二是若屬銀行警示帳戶、衍生管制帳戶，則一律禁止設為約定轉入帳號。