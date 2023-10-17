搶優惠反被騙！銀行局將協助卡友減損

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搶便宜刷卡卻反而損失更多。銀行局近期接獲不少民眾陳情，網路上看見限時優惠後下單，填完個資、刷卡及給出信用卡一次性密碼（OTP）後，被盜刷數萬元，才驚覺被詐騙，但因是消費者自己給出OTP，不能列入信用卡爭議款，持卡人必須認帳，否則將影響自己的信用。

銀行局長莊琇媛16日表示，這類釣魚網站在取得消費者個資及OTP後，即轉頭去刷高價品，卡組織或銀行認定「這是卡友自行輸入的資料」，該筆消費無法列為爭議款，目前銀行局正與卡組織及銀行商討如何防堵這種「一頁式廣告詐騙」，或是民眾該如何舉證被詐才能列為爭議款項，保住自己的錢。

莊琇媛指出，這類一頁式廣告詐騙陳情案愈來愈多。許多民眾看到網路有類似知名餐券限時超殺優惠，因是小錢，就立刻搶購，在輸入卡號、信用卡安全碼及OTP密碼後，詐騙集團立馬截取個資及OTP，轉刷高價商品，民眾接到簡訊在打電話給卡組織或銀行時，因為OTP是轉到卡友本人手機、且是卡友自行輸入，就無法列為爭議款。

莊琇媛說明，消費者上網刷卡時以為是買A商品，但實際上是刷卡付了詐騙集團的商品，但刷卡行為的確是消費者本人進行，只是輸入個資的網頁是釣魚網頁，金管會已開會討論此類問題，目前由金管會、數位部分頭處理，銀行認定的部分會由金管會來研擬解方。

銀行、卡組織認為，若一次性「OTP密碼（one-time password）」或「動態密碼」都可否認，將引發天下大亂，甚至道德風險，因為無法確認到底是卡友消費後悔還是詐騙，因此現行只要是國際卡組織駁回的爭議款案件，還是會列示帳單，持卡人不還款，就依逾期、催收及呆帳等程序處理，持卡人若被強制停卡，將影響個人信用。

莊琇媛強調，民眾可以截圖舉證自己實際是要搶優惠，而不是要買高價品，但這實際上有困難，因為常見的情況是消費者忙著搶優惠通常都手刀完成下單程序，很難來得及截圖，目前銀行局將與銀行、卡組織研究該如何防堵這類詐騙，或是研擬如何舉證被詐才以能列為爭議款項。