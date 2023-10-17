中鋼11月開平盤 中止連3漲

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今年各月中鋼主力產品盤價調幅

中鋼16日開出11月盤價，一如預期跟隨大陸寶鋼「凍漲」。中鋼指出全球經濟穩定回溫，國內出口年增率也由負轉正，明年經濟成長率可望比今年多1倍，世界鋼鐵協會亦認為全球鋼市谷底已過，景氣好轉中，但由於地緣政治衝突引發通膨復燃疑慮，因此決定11月盤價以平盤開出。

中鋼指出，全球經濟動能穩定回溫，OECD（經濟合作暨發展組織）最新預測將今年全球GDP成長率自2.7％上修至3％。台灣9月出口年增率轉正，配合政府公共建設預算與內需消費再創新高，央行預估明年台灣經濟成長率達3.08％，優於今年的1.46％。

在鋼鐵需求面，中鋼指出產業復甦動能遲緩，美國車廠聯合罷工壓抑短期汽車用鋼需求。加薩走廊動亂引起國際油價波動，是否重現俄烏戰爭初期對石油與金屬產品需求突增，待進一步觀察。大陸當局持續刺激房市、汽車與家電等用鋼產業，擴大補助政策鼓勵內需。

不過世界鋼鐵協會發布最新短期需求展望指出，全球前八月汽車銷量5,750萬輛、年增10％；美國消費維持高檔，大陸9月製造業PMI指數為50.2重返擴張區間，加上印度投資動能強勁、鋼需增溫，全球鋼鐵需求谷底已過，明年全球鋼鐵需求成長率由原先預估的1.7％上修至1.9％，且較今年預估的1.8％增加0.1個百分點，需求增加約3,460萬噸。

在供給面，大陸中鋼協統計，9月下旬大陸粗鋼日均產量下滑至269萬噸，較7月下旬的高峰304萬噸，下降約12％，為近半年低點，凸顯平控政策已逐步落實。另外俄羅斯自10月起課徵鋼鐵出口稅，限縮鋼品外銷，韓國鋼廠10月中旬起進行熱軋產線歲修，熱軋供應量減少20萬～30萬噸；浦項鋼廠勞資協商破局醞釀罷工危機，全球鋼鐵供給趨緊態勢不變。

原物料則維持高檔，鐵礦砂價格攀升至每公噸119美元，冶金煤價上漲達每公噸368美元，推升鋼廠煉鋼成本。各國鋼廠因應碳中和趨勢，加速投入鉅額設備投資，加重鋼廠營運壓力。美國鋼廠Cleveland-Cliffs宣布調漲熱軋售價，帶動北美熱軋價自低點彈升逾每公噸50美元，大陸寶鋼、鞍鋼、本鋼11月盤價皆開平盤，已連續五個月平高盤，鋼價落底訊號浮現。