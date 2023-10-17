壽險增資潮 金管會盼公司先自救

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

壽險今年以來避險成本與稅前獲利

壽險業還是必須先「自救」。台美利差擴大，壽險每月光避險工具成本就要噴錢300億元，同時高利保單讓壽險在2026年接軌後恐需大量增資，金管會主委黃天牧16日強調，「應做好事先預防，而不是事後接管」。即仍是希望業者多增資、強化財務結構，暫不給通融措施。

立委、學者及業者紛紛透過不同管道，爭取外匯避險用提列準備金替代一次性付費避險，或是增加監理報表，避免接軌新清償能力指標（ICS 2.0）時，直接衝擊財報，還有準備金估算與保單價值金的差額，可從負債改列淨值下特別盈餘公積等。

對這些提議，黃天牧及保險局長施瓊華多不鬆口，強調接軌仍在試算中，準備金差額仍是提在負債項下，未來視試算結果再進行討論；至於外匯部分，今年已有外匯準備金新制，大型壽險多已在上限，不用每月增提準備金，已有紓解壓力，監理報表部分更是不予置評。

立委提議，大型壽險高利保單多，建議可比照南韓，保價金與未來最適準備金提存的差額，可從負債項下改到權益項下，避免準備金增提越多、負債越大、淨值越少，要增資卻嚇跑投資人，拿不到錢的困境。

保險局官員表示，「利率不會一直在高檔」，高利率時若釋出準備金，未來利率往下，又要增提準備金，現在希望在利率較高時，差額部分可存起來，不要因利率波動影響到保戶權益，差額目前都暫放在負債項下，請業者試算差額後再研議。

而壽險8月避險工具成本首度達到315億元，前八月累積成本達2,291億元，創新高，且這些錢一去無回，影響壽險獲利，立委並稱避險成本將影響體質較弱壽險公司，改善資本的進度，加上未來金融營業稅若降稅，將無資金挹助金融特別基金，恐無法處理壽險公司退場。

黃天牧強調「做好事前預防，而不是事後接管」，目前有三家壽險資本適足率未達標，都有提改善計畫，年底前有機會提升，將盡量用日常監理方式處理，以降低未來使用保險安定基金的可能性。