交部將引進3千名移工 補旅宿業人力缺口

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旅宿業大缺工，觀光署統計缺口約8,000人，其中以房務清潔缺工最嚴重，高達5,500人，幾經政策補助措施仍無法有效解決。對此，交通部長王國材16日表示，預估開放3,000名移工即可補足缺口，月底將再提報告與勞動部討論。

立法院交通委員會昨（16）日審查交通部所屬單位基金及預算報告。關於旅宿缺工問題，王國材證實，交通部有提開放移工方案，政院已在上周五召開會議，由觀光署、勞動部討論。

王國材說明，交通部預估開放移工人數為3,000人，即可補足旅宿缺口，但勞部認為應優先審視國內中高齡就業及婦女二度就業，避免因開放移工，壓縮國內就業機會。

對此，王國材說，10月底前將再次提出評估報告，勞部會視情況召開「跨國勞動力政策協商諮詢小組」，決定是否開放。

王國材表示，交通部接受業者陳情已長達一年，業界反映房務工作較辛苦，在國內尋才不易，即便有引薦人力，但未必適合。

王國材指出，目前觀光業正值復甦階段，尚未完全回到疫情前水準，加上缺工導致許多旅宿業經理人都須投身房務整理工作。

外界質疑旅宿業是「缺工」還是「缺低薪勞工」，觀光署長周永暉坦言，旅宿業確實是缺工問題，近期許多飯店業者都將「check in」到「check out」的時間拉長，因人力不足，需要更多時間去整理、清潔房間。

不只旅宿業，各行各業都面臨缺工問題。對此，周永暉表示，會審慎評估旅宿業移工的來源國，開放移工後，不會排擠到其他營建業、看護工的人力。

立法委員也指出，全台住宿3,808萬人次，已近疫情前水準，目前旅宿業營收848.4億元，已超越2019年同期，比疫情前還多。

周永暉表示，今年以來住宿費用確實比疫情前增加18％。但除營收外，業者還有成本問題，入住率在過去三年從疫前、疫中到疫後，忽上忽下的變化，使得經營成本很高。