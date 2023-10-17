保險新服務 滿足全人生規劃

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

面對超高齡社會，金融業積極協助客戶個人與家庭作好保險規劃。華南銀行總經理黃俊智強調，華銀很重視客戶需求，提供專業和可信賴的金融服務，滿足全人生規劃，享受美好的人生下半場，且華銀將保險結合保險金信託，加強高齡客戶財產與保障的防護。

具體執行面上，華銀持續舉辦客說會與宣導，讓客戶了解退休金缺口，進一步協助客戶「表面需求、實質需求、潛在需求」，由專業的退休理財團隊提供規劃建議，希望藉由各種保險新服務、新觀念，協助民眾全面防護人生風險。

華銀與工商時報16日共同舉辦「華富人生下半場 銀向樂退新生活」高峰論壇，其中的綜合對談，由工商時報社長陳國瑋主持，與談人包含華南銀行總經理黃俊智、保險事業發展中心總經理葉爾康、政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆、勤業眾信聯合會計師事務所保險產業負責人林旺生。

除高資產客戶有資產傳承及節稅需求，黃俊智提到，一般客戶仍可善用保險，移轉長壽風險，例如利用醫療險、長照險移轉自己老後醫療費用、長照看護等龐大開支，或透過年金險提供基本穩定現金流，支應老年生活費，另亦可透過保險傳承對家人的愛，讓家人無後顧之憂。實務上也要注意，趁早規劃，很多客戶想規劃時，才發現因體況問題已不能投保，所以也要求華銀團隊要定期檢視客戶資產狀況及保單健診，以協助客戶隨時調整，完善規劃內容。

保障高齡客戶權益是近年各界關注的議題，華銀持續強化高齡投保權益及精進數位友善，以落實公平待客。其中，加強以客戶「年齡及專業度」認識客戶及商品適合度評估。在高齡客戶投保權益上，從招攬面及作業面著手，避免不當招攬。最後則是希望持續精進數位工具的友善及便利性，優化更多數位投保流程、以及契約變更的服務項目，讓保險理財服務，更友善、更全面地為客戶全人生做好規劃。

葉爾康指出，台灣的社會保險，如勞保、勞退、老人年金及健保，皆是以維持最基本的退休生活及醫療保障所需為目的。在一般民眾退休所得替代率相對不足以維持退休前的生活水準情況下，長期照護需求又將會帶來更大的壓力。

在此情況下，適當的商業保險規畫或可成為增加老年經濟收入、分攤高齡醫療費用負擔、與轉嫁長期照護風險的功能。且商業保險為自願性選擇的工具，民眾可以就自身情況的需求，考慮適合自己的商品，以「銀」向樂退新生活，規畫自己的「華」富人生。其中，台灣保險業現行已提供銀髮族專屬保險內容，有意外險、醫療險、長照險、年金險、小額終老保險等。

彭金隆分析，高齡化的機遇上，未來會有幾個新發展，包含「產品轉向」、「新服務」、「新重心」。

林旺生強調，年金保險、人身保險等產品如何協助民眾在退休生活、健康照護上更能有餘裕地安心配置，考驗業者保險產品的推陳出新，以及教育民眾正確的保險觀念。