李宗賢：人機協作投保 補強保險缺口

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華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢指出，華銀是銀行第一家開辦遠距投保者，預期未來網路投保會愈來愈興旺，且成為新常態，因此華銀打造以客戶為中心的人機協作投保模式，協助客戶補強保險缺口，迎戰超高齡社會，讓華銀能夠華麗轉身成為以人為本、科技賦能的領先數位銀行。

華銀日前啟動大規模數位轉型，整個計畫包括組織調整，藉由數位人才的培育、數據治理的機制、敏捷工場的跨部門合署辦公，不斷調整、優化各項流程，希望讓客戶交易能更加便利，提升服務的效能。

數位轉型應用在保險業務面上，不僅是配合主管機關的減碳與數位政策，也觀察到整個外部環境，保險數位化的腳步相當快速，包含網路投保更加活躍，遠距投保的擴大開放，疫後改變民眾消費習慣與種種疾病影響，民眾更重視自身醫療保障，也推出不同類型的外溢保單，透過及早預防管理，鼓勵客戶多運動與養生。

李宗賢強調，華銀為切合外在保險趨勢變化，與時俱進，推出許多便捷服務，在遠距投保，華銀是首家獲准開辦的銀行，透過刷臉視訊就可以「零接觸」完成投保。此外，行動投保的推動，也讓客戶很有感，且透過行動理專APP、開發資產報告建議書、保險規劃建議書等，提供有效率的數位工具，讓規劃更貼近客戶需求。

網路投保部分，華銀超前部署，是第一批經主管機關核准開辦網路投保的銀行，近二年網路投保件數都有2萬多件，推廣的件數是銀行保經代業最多。

因應主管機關推動保障型商品政策方向，提供高倍數保障型商品，並透過「高資產全方位團隊」協助高資產客戶，完善財富傳承及預留稅源的規劃。另外，宣導要有品質的老年生活，推動失能長照險、失智險等。

李宗賢指出，在保險業務上，除落實公平待客十大原則，特別重視商品是否符合客戶需求。

他進一步說明，華銀堅持守護客戶的初衷，與每一個客戶共同成長，更是唯一連續六屆獲保發中心「保戶服務金質獎」的銀行，秉持「以人為本、創新賦能、公平待客、友善服務」的理念去執行、推動各項服務，以客戶滿意度為最高努力宗旨，成為客戶最保險的依靠。