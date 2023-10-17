戴朝暉：退休3大迷思揭密 規劃準備3建議

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台灣超高齡趨勢已不可擋，國發會預估2050年，全台平均1.5名青壯年就要扶養一名老人，法國巴黎人壽台灣分公司總經理戴朝暉直言，國人在面對退休上有三迷思「起步太晚、準備工具太過集中、太過樂觀」，他提出三建議，準備退休「愈早開始愈好、要有兩種以上資產配置工具、心態保持中立」。

戴朝暉表示，台灣2025年65歲以上人口將占總人口比例的20％，進入超高齡社會，但其實日本、德國，法國分別在2005、2007年、2018年就進入超高齡社會，韓國、香港、英國也跟台灣差不多都是2025年後將步入超高齡社會。

據法國巴黎人壽商品市調發現，國人購買保險兩大主要動機是為了「醫療費用、預防因故而收入中斷」。36至65歲族群買保險是為了退休、老年生活準備；56至65歲民眾對於退休、老年生活準備需求最高，顯見愈接近退休年齡才關注退休準備。

何種保險商品能兼顧資產累積與保障，適合退休準備？戴朝暉指出，利變型年金有穩定利率宣告、投資型年金不只穩定還有投資潛力可期都很適合退休，附保證型年金GMDB也是穩健積極的選擇，不用擔心累積期遇到身故時只能拿回保價金，還能拿回最低身故保障，有穩定配息的保單還可創造穩定現金流。

戴朝暉說，外溢保單也值得注意。像法巴的e起健走定期壽險，透過健康APP的計步統計，鼓勵保戶增加運動量，若步數達標，隔年可依健康回饋等級享有保費折抵優惠，所謂「預防重於治療」，一般買年金險的人就活愈久，若是買保單搭配癌症檢測、DNA檢測，當做完DNA檢測後發現有失智、癌症風險，會做更多預防、反而降低風險。