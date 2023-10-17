彭金隆：退休3型態 保險策略大不同

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政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆直言，台灣人口結構老化已成不可逆趨勢，據國發會預估，2070年時台灣人口會掉到1,622萬人，其中65歲以下人口會少1,000萬人，65歲以上人口占比將拉高至43％，比現在多7成，年輕人族群消失，退休準備「愈早愈好、愈多愈好」，且以健保為基礎規劃的醫療基金未來恐嚴重不足。

彭金隆指出，研究購買保險動機時會發現，每當衛福部公布國人十大死因時，防癌險銷售量就會增加，或有天災人禍時意外險賣較好，人們總是需要常常喚起對風險的認知才會有實際行動，但往往已太慢。台灣將進入超高齡社會，全台工作人口減少，且在可預見的未來，不會有大量的年輕人口移民來台，代表人口老化結構是個不可逆的趨勢。

老化後有三大風險需求，彭金隆表示，就是財務經濟需求、生理健康需求、心理健康需求，如何滿足已成為台灣社會集體焦慮。長壽風險下的保險策略可用退休三型態分析法。型態一是健康生活者，需要穩定的現金流；型態二是生病者，要有充足醫療費用財源；型態三是需要被照顧者，要有穩定長期照護費用財源。

「穩定的現金流」可運用生存保險（儲蓄、養老險）、年金保險，如傳統年金、利變年金、投資型年金（GMXB）；醫療費用可備好「直接費用」住院日額、手術保險、實支實付保險，「間接費用一次性」，如重大疾病保險、癌症保險。「第三方費用」如長期照護保險、失能扶助、特定傷病。

「長照費用」來源有「直接型」，如長照險、類長照保險類（特定傷病險、失能扶助險）；「間接型」有其他產生穩定現金流入的工具（如保險）。