林旺生：8大保單投保特徵 有風險

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善用保險可留愛不留債、做好「繼承、稅務、資產保全」，但勤業眾信聯合會計師事務所保險產業負責人林旺生提醒，財政部2020年已函示，有八種保單投保特徵可能涉及租稅規避，將採實質課稅原則課稅，因此還是要即早規劃才能做好財富傳承。

林旺生舉出，這八種保單特徵包括高齡投保、鉅額投保、密集投保、短期投保、重（帶）病投保、躉繳投保、舉債投保、保險給付相當於已繳保險費加計利息金額。

保險規劃可協助達成「繼承、稅務、資產保全」的目標，林旺生表示，一是「指定受益人」，可不受民法繼承的保留分或特留分限制，身故保險金可免納入應稅資產課徵遺產稅，要保人與受益人非同一人的身故給付在3,300萬以下，免納入基本稅額課稅。要保人透過「指定受益人」還可以選擇將資產傳承給哪些重要他人，甚至透過變更受益人，讓傳承規劃更有彈性。

二是將子女或想傳承者作為保單要保人，但這屬贈與行為，可透過分年在免稅額度內（一年244萬元）分年贈予，或是用婚嫁贈與免稅額100萬元，利用時間複利，將保單保價金逐年提升，達到資產傳承與增值的效果。

三是善用保單的所得稅租稅優惠。年金保險給付不課所得稅、人身保險費用可列舉扣除額，納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬的人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍、公、教保險之保險費，每人每年有2萬4,000元的扣除數額。