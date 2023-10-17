勒索軟體撼動資安保險模型

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2017年左右，許多人非常擔心隨「歐巴馬健保」（平價醫療法案）而起的健保市場即將落入「死亡螺旋」。該法案禁止保險公司根據既有病史資料，拒絕保單。這項規定結合高度的政治風險，使得醫療保險吃力不討好，當時不知道還有多少保險公司會繼續提供此類保單。

保險業會出現死亡螺旋，就是因為經濟誘因開始主導風險估計方式。當保費上漲、承保條件限縮，風險較低的客戶就會退出市場，只有風險較高的客戶繼續留著。而這會讓保險公司的支出逐漸增加，於是它們只好提高保費，但這只會加劇惡性循環，使得安全的客戶愈來愈少，最後保險市場只好關門大吉。

歐巴馬健保的動盪最後穩定了下來，但目前的資安保險市場似乎落入類似困境。這類保單的價格暴漲，理賠範圍卻正在縮小，勒索軟體、「戰爭行為」（只要駭客有拿國家支持就算），還有許多高度相關的威脅，全都不再理賠。

這些問題中有些是無法避免的，因為網路資安問題涉及全球各地不同公司，要為這樣的風險建立財務模型本來就相當困難。保險可以一邊提高整體資安標準，一邊讓企業自己注意風險，保險一旦崩潰，只會讓政府訂立更嚴格的規定，限縮整個產業的自由度。但保險業該怎麼準確評估應對風險，卻是個大難題。

■形式必須符合功能

在某種意義上，保險業的上述變化，並非道德風險帶來的危機，反而可能促進該行業的健康發展。保險公司為了避免風險，本身會再保險。當再保險的比例愈來愈高，最初的保險公司就變成了中盤商，而非真正承擔風險的人。但資安領域本身很新，不具備用來計算風險的長期統計資料，而承接再保險的公司也愈來愈謹慎。

當第一層的保險公司發現風險太大、太抽象，無法完全掌握時，就會使用再保險。保險公司Verisik財產請求服務主管Tom Johansmeyer在《哈佛商業評論》的文章中表示，用保險聯結型證券（ILS）來轉分保單，便可改善保險市場問題。

資安也是一樣。程式碼從上到下分為很多不同層次，維安的方式也應該要層層拆分。很多時候我們必須根據要達成什麼功能，來決定要採取什麼形式。

在這方面，某些客戶難以買到保單，反而證實了激勵機制正常發揮作用。資安的風險難以量化，但依然有跡可循。研究顧問公司Forrester Research最近發現，有投保資安險的公司，通常比沒有投保的更安全。這表示保險公司確實讓客戶注重資安，降低了買保險的道德風險與選擇偏差。也許我們應該把保險當成一種身分象徵，而非一種權利，每個人在尋求外部協助之前，都應該做好基本的資安維護。

■受害人變成加害人

以前我們都假設，購買保單的顧客與保險公司的利益站在同一邊，而且遊戲規則相當公平。顧客如果看守不嚴，被入侵後受到的損失，會遠遠超過賠償金能處理的範圍跟層面。因此雙方都沒有動機去濫用規則。但勒索軟體蓬勃發展大幅改變了誘因結構，讓道德風險主導了市場，如今賠償金已不只是保險公司要支出的成本，而是對犯罪行為的補貼。

而死亡螺旋就是這樣發生的。勒索軟體成功入侵之後，公司通常會請專業顧問來談判贖金，保險市場就是因此受到影響。談判時，雙方必須建立信任。兇手必須向受害者保證，只要拿到贖金就會歸還資料的存取權。照理來說，背信的兇手日後會拿不到贖金，但受害者很難知道這次遇到的兇手是誰、以及是否可信。

更令人驚訝的是，受害者如果跟兇手打好關係，反而可以降低傷害。資安公司MindSense創始人Kurtis Minder指出，稱讚對方的攻擊才藝高超，會讓兇手覺得你至少懂一點資安，跟他們有共通語言，因而降低開出的贖金價格。

無論從個人還是整體環境的角度來看，為了避免自己受到攻擊，以及為了防止大家的保費最後落到兇手口袋，最好的選擇都是不要保險。

■資安的本質是什麼？

勒索病毒服務（RaaS）把事情搞得更糟。這個名詞的出現，代表資安漏洞的增加已在暗中撐起了一個犯罪市場，攻破漏洞的人和利用金融方式獲利的人已經成為了商業夥伴關係。不過諷刺的是，勒索軟體的市場化（因加密貨幣的出現而更快發生）反而使風險更容易建模。當然扭曲的誘因依然存在，保險公司即使靠著模型準確算出風險，也無法依此訂出有效的保單價格。我們只是更確定被攻擊的風險多高，但完全無法降低風險。

所以到底哪種觀點才對？到底是因為保險沒有跟著資安畫出層次，還是打從一開始就不該推出資安保險？答案取決於資安的概念到底是什麼。

保險公司不應為犯罪提供投保，這既不道德也不實際。但這也表示法律必須能夠識別哪些人是真正的罪犯，哪些是被牽連的路人。即使法律懲罰支付贖金的行為，人們還是會為拯救企業和生命支付贖金給歹徒，最後反而增加行政成本同時危及法治信任，且若要降低勒索軟體的威脅，就需要相關威脅的最新資訊，如果執法機關與民間的關係逐漸對立，它們勢必更難獲得這些資訊。

要如何保障資料安全，減少駭客入侵，同時也維持自由經營的原則？保險層層轉包的過程，以及誘因結構是兩種不同的經濟力量，哪一種力量會影響保險業的發展，將決定財產權的未來。

（本文譯者為劉維人）