已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「吃豬肉嗎？」當採訪對象點菜時問了這麼一句，突然間楞住，過去只被問過「吃牛肉嗎？」或是「吃羊肉嗎？」要不就是直接問：「有什麼不吃嗎？」這還是第一次被問「吃豬肉嗎？」對方應該是意識到了，笑著解釋說是因為最近豬肉問題多。

這也讓人想到，雞蛋出現「混蛋」、「偽標蛋」時，就有企業老闆嚴禁他們公司的員工餐廳裡有蛋，而他自己則是嚴選蛋來吃。然而，那是在可「操之在我」的情形下，若是外食，就只有「吃」與「不吃」的選擇。

豬肉問題多，雞蛋問題多，都源自於進口後的一連串人為與管理的失當，而會進口，依農業部的說法，是為糧食安全、是為因應短期的產銷失衡、是為避免衝擊國內產業等，但「食安」似乎相對較少提及或強調。

說到糧食安全，就會想到農業部的農試所與農改場，經年累月研究改良農產品，例如，冬季蔬果可在夏季收成，夏季蔬果也能在冬季吃得到，甚至不耐高熱，無法在高溫中生成的進口蔬果，也能改良為適合在台灣植種。也就是說，歸功於農業技術的發達，台灣一年四季都能吃到各類新鮮蔬果。

但令人疑惑的是，一年四季都能吃到各類新鮮蔬果的農業技術，是只適用於植物性，而不適用於生物性，包括雞、豬？所以，雞蛋與豬肉才會有「陰晴圓缺」？所以，得靠「專案」進口來因應產銷的失衡？

但是，既然「專案」進口是農業部做出的政策，那麼讓人食的安心，也應該是農業部的工作，讓人只能在吃與不吃間選擇，是極其不負責任的。

一句「吃豬肉嗎？」顯現的不只是食者的當下心情，也是對政府政策與作為的不信任！