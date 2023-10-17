從全球生醫資本市場 看台灣生醫產業發展與契機

文／曾惠瑾■台灣生物產業發展協會副理事長、資誠聯合會計師事務所榮譽副所長

2022年1月接受一家生醫專業雜誌訪問，請我預測未來一兩年台灣生醫資本市場榮枯，當時亦另訪問一位證券分析師。兩位預測走勢完全相反，而我是持正面看法的那位。到2023年10月的今天，回顧當時預測，面臨俄烏戰爭及美國聯準會即將升息不確定壓力，仍對台灣生醫資本市場抱持信心，實係多年接觸、研析生醫產業而做出的判斷。

■政策與市場相挺，台灣生醫股逆勢上漲

美國那斯達克生醫指數從2021年的高點5,517下跌，到今年10月13日收在3,936.7，跌幅約29％。而香港恒生醫療保健或生物科技指數跌幅，較之美國那斯達克生醫指數則有過之，從2021年的高點下跌，迄今跌幅更達64％。反之，當全球股市跌跌不休之際，台灣生醫指數，不論上市生醫指數，或者櫃買生醫指數，皆從2021年的高點繼續攀升，迄今成長超過10％。若從2020年低谷起算，則成長至少2到3倍。亦因為這一波全球生醫資本市場消長變化，吸引多家海外生醫公司紛紛詢問回台上市櫃的可能性，2012年到2015年灣生醫資本市場股市榮景嫣然再現。

台灣生醫產業的蓬勃發展，拜兩個重要政策所賜，其一係2007年啟動的「生技醫藥產業發展條例」，其二即為台灣資本市場的支持，取得經濟部「科技事業具市場性意見書」即可向證券主管機關申請上市櫃籌措資金。前者制定後，我在次年帶著它赴美招商，所有在地與會者無不眼睛一亮，詢問相關研發及股東投抵等相關規定，規劃回台籌設生醫公司的可能性。後者則為前述掀起第一波生醫產業上市櫃榮景的推手，亦就是沒有獲利、亦未產生營業收入的生醫公司，亦有機會在資本市場籌資。當年是項榮景，吸引保守的亞洲資本市場紛紛來台取經，例如香港、大陸及韓國，不僅造就香港生物科技公司在2018年掀起的上市熱潮，亦間接推波助瀾於香港掛牌的大陸生技公司迅速發展。

■生醫產業深耕有成，吸引國際與投資人目光

而近期臺灣證券交易所，對於新經濟及政府推動六大核心戰略產業的重視，更陸續推出鬆綁投資人資格、聚焦以市值為核心、縮短掛牌準備期程的創新板等措施，在在顯示資本市場對創新科技及生醫事業籌資的支持。

為何我對台灣生醫資本市場有信心呢？除了前述政策助益外，台灣生醫產業推動約40年，鋪陳的技術及產品線，愈來愈被國際重視，持續的授權成功更帶動投資人信心。前有智擎、寶齡富錦、太景、益安；近期有合一、逸達等；今年更有台新藥、昱展、安基、國邑等。後續愈來愈多國際大廠高階人才回台貢獻，深信將促成更多技術的深耕及臨床試驗推進的突破，帶給資本市場更多好消息。投資人對生醫產業亦從完全不理解，漸被教育認知，面對臨床試驗結果，冷靜以對，解盲失敗成為單家公司股價影響，而非股市全面重挫。凡此都支持台灣生醫資本市場發展愈趨健康。

這一波全球生醫資本市場的低谷，帶給台灣生醫產業甚麼契機呢？此刻在台正係最佳募資時點。儲備豐沛糧草、加速研發進程，才能更具國際競爭力。另從投資角度，危機入市乃最佳時機。美國此時存在諸多產品頂尖，但資金不足，因股市低落籌資困難之企業；若能慎選產品線，進行併購或授權，當是甚佳時機。台灣生醫併購天王保瑞，因併購，營業收入從2017年的3.6億元到2022年度的104.9億元，成長28倍有餘，市值亦從2017年的10億元成長到近期約600億元，成長更達60倍，他的成長策略制定、商機掌握及併購後管理領導力，暨透過資本市場資源茁壯發展所展現的營運綜效，實為生醫企業可思考效尤借鏡之處！