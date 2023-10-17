美歐本周峰會 喬關稅、補貼

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美國總統拜登本周將與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席馬歇爾（Charles Michel）舉行峰會，歐盟試圖尋求避免重啟川普執政時期的金屬關稅，還期盼減緩美國「通膨削減法案」（IRA）和電動車補貼對歐盟造成的不利影響。

范德賴恩、馬歇爾訂20日赴白宮拜訪拜登，屆時將進行一日峰會，旨在美歐就烏克蘭和經濟議題展現泛大西洋的團結一致。雙方領袖會後預計發表共同聲明，聚焦全球鋼鐵與鋁產能過剩作出因應措施，還會促進永續生產。

美國華府要求布魯塞爾當局採取行動對抗中國鋼鐵廠商的補貼，以換取美方避免向歐盟鋼鋁業恢復川普時期的關稅。美歐雙方訂於10月底為達成協議的最後期限。

一些歐盟國家上周開會時強調，達成協議的措施必須符合世界貿易組織（WTO）的規則，這些規則包括在調查是否有過度補貼或傾銷情況之前，應先排除向中國這類第三國實施關稅。

雙方也將試圖讓歐盟碳邊界關稅制度以及美國透過補貼提振綠能經濟的措施進行更多協調。

美國近來許多出於IRA法案的補貼已惹惱歐盟國家，尤其是法規裡面對於當地「自製率要求」（Local Content Requirements）。舉例來說，美國消費者購買電動車，若要取得減稅7,500美元的優惠，該輛車最後組裝地點必須在北美。另一半稅額抵免的資格在於車用電池中關鍵礦物的加工與精煉地點，必須位在與美國簽訂自由貿易協定的國家。

歐盟希望此次峰會能就鈷、石墨、鋰、錳、鎳等關鍵礦物達成協議，這勢必可嘉惠歐盟供應商。根據歐盟統計局（Eurostat）資料，2022年歐盟上述礦物或內含這些礦物的產品向美國出口額總計35億歐元（約37億美元）。