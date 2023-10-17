砸70億美元 拜登建7座氫能中心

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美國斥資70億美元設立七個區域氫能中心，美國總統拜登與能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）日前公布獲得補貼的氫能中心名單，該計畫旨在刺激美國氫能經濟，和減少溫室氣體排放。

根據白宮資深官員表示，這起70億美元的區域氫能中心計畫估計可刺激430億美元民間投資，同時創造工作機會。拜登屢次表示，創造就業是發展潔淨經濟的益處之一。

氫是地球最豐富的元素，但鮮少單獨存在，可透過電解將氫與其他原子分離。製氫的方法還有天然氣水蒸氣轉化法蒸氣甲烷重整（Steam methane reforming，SMR）。

氫氣目前被用來生產肥料，也應用在各種不同的生產流程，特別是石油化學產業。由於氫氣不排放二氧化碳，故被拜登內閣作為降低長程卡車、海運貨運和航空旅遊等產業之溫室氣體排放的策略之一。

美國政府的補貼款將給予區域氫能中心，其中包括州和地方合作夥伴，以及氫供應商，還有產業買家與對計畫貢獻資金的能源基礎建設公司。

這七座區域氫能中心分布在美國16個州，依據發展氫能的地區優勢所規劃設計。這些中心並不是單一設施，而是能相互運作，共同發展美國氫能經濟的龐大資產。

據悉，入選的區域氫能中心包括由民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）支持的阿帕拉契（Appalachian）氫能中心。該中心座落在產業心臟地區，涵蓋西維吉尼亞州、俄亥俄州東南部和賓州西南部部分地區，將為美國各地提供產業應用。當地充沛的天然氣為該中心的一大優勢。該地區亦是交通樞紐，有利氫能對外運輸。

加州氫能中心橫跨北加州與南加州，包含美西三大港口洛杉磯港、長灘港與奧克蘭港。氫氣被視為是航運業減碳的首選。

其他還有專為墨西哥灣沿岸各州服務的中心，以及太平洋西北中心等。