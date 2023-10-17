利率升高 美預算赤字 估增3千億美元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受到利率攀升，導致美國政府債務成本增加，根據國會預算辦公室（CBO）預估，今年度美國預算赤字將比去年度擴增約3千億美元。

根據CBO估算，到9月30日為止的2023財政年度，美國預算赤字為1.7兆美元。不過實際該缺口可能更大，這主要是拜登政府為企圖減免學貸，導致數據未能反映真實情況。

去年9月總統拜登宣布減免聯邦學貸，並一次性在預算上列入該計劃成本約為3,790億美元。今年6月該計畫遭到最高法院駁回，意味該資金不會被動用，但財政部並未更正去年數據，而是在8月將該變動列為3,330億美元的支出削減。

如果未受學貸減免因素干擾，事實上去年度赤字約縮減為1兆美元，今年度赤字則將擴大到約2兆美元。

無論如何，預算赤字增加再度引發華府爭辯，主要因素除了稅收減少與社會保險、醫療保險與補助等支出擴大有關，另一個更重要的原因就是聯準會為抑制通膨不斷調高利率，導致政府利息成本大增。

今年來美國政府最大支出增加就是來自政府債務的利息成本。國會預算辦公室指出，2023財年財政部在淨利息支付上花費了7,110億美元，比2022財政增加1,770億美元，增幅高達33％。

高盛首席美國政治經濟學家菲利浦（Alec Phillips）表示，債務成本和赤字上升再度引發外界對美國財政的擔憂。財政部在7月宣布將擴大公債標售規模，一些投資者懷疑市場是否能夠輕鬆吸收所有債務。

他認為在投資者要求更高利率來購買美國公債下，將導致借款成本增加和赤字擴大出現惡性循環。

針對外界的不安，美國財長葉倫在過去訪談中坦承，利率走勢確實對美國赤字和財政政策的持續性有所影響，如果財政前景真的出現惡化，美國預算計畫將會適時進行調整。