美最受歡迎CEO 黃仁勳奪冠

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全美前十大受歡迎執行長

今年以來AI熱潮讓輝達（NVIDIA）一夕之間成為全球AI晶片龍頭，也讓執行長黃仁勳人氣暴增。專業社交網站Blind最新調查顯示，黃仁勳榮登今年全美最受歡迎執行長，員工對他的滿意度超越蘋果執行長庫克及超微執行長蘇姿丰。

今年8月Blind在美國訪問超過1.3萬名企業員工，這些員工涵蓋103家大型公司，結果顯示輝達員工對黃仁勳的滿意度高達96％，超越其他執行長。

黃仁勳坐擁高人氣除了因為他的個人魅力之外，輝達在他領導下發光發熱也讓他受到員工愛戴。輝達至今在AI伺服器晶片市場搶下95％市占率，推動公司股價今年以來飆漲2倍，公司市值突破1兆美元。

去年夏天全球經濟不景氣一度讓輝達獲利不如預期，但當時黃仁勳向員工承諾輝達不會裁員，甚至繼續讓員工升職。一名參與Blind市調的輝達員工表示：「黃仁勳在十年前就預知AI浪潮。我完全信任他。」

2011年當上蘋果執行長的庫克也是歷年美國最受歡迎的執行長之一，而今年他在Blind排名中拿下第四名，員工滿意度83％。過去十年來蘋果在庫克領導下成為全球最有價值企業，令員工對他相當敬佩。今年蘋果開始要求員工回辦公室上班，曾引來不少抱怨，但庫克自願減薪40％讓他再次贏得人心。

除了黃仁勳及庫克之外，今年擠進全美前五大受歡迎執行長名單的還包括沃爾瑪執行長麥克米倫（Doug McMillon），Palo Alto Networks執行長奧羅拉（Nikesh Arora）及Databricks執行長高德西（Ali Ghodsi），滿意度依序是88％、84％及83％。超微執行長蘇姿丰獲得79％滿意度，位居全美第八名。

Blind表示今年美國企業員工在高通膨環境下最在意的就是工作穩定，因此企業裁員嚴重影響執行長滿意度。今年大規模裁員的企業執行長都在這次排名中吊車尾，如今年6月走馬上任的X平台執行長亞卡利諾（Linda Yaccarino）滿意度僅4％，在103位執行長中淪落倒數第七名。