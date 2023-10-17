美連鎖藥局 Rite Aid聲請破產

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美國最大連鎖藥局之一Rite Aid在15日於紐澤西州聲請破產保護，因無法籌措資金為數百起聯邦與各州有關鴉片類藥物（opioid）訴訟達成和解。相關訴訟指控Rite Aid過度供應處方箋用止痛藥，是助長美國鴉片危機的幫凶之一。

其股價13日暴跌近17％收約0.65美元後，16日開盤再跌5.6％報0.6121美元。

Rite Aid因多年虧損和連串失敗的併購等因素，導致財務和經營陷入困難，最終無法應付因濫用鴉片類藥物而引起的龐大訴訟費用。

才剛慶祝成立61周年的Rite Aid，在其重整計畫裡包括關閉旗下多達約2,100間店面和任命新執行長，約4.7萬個職務受重整影響。

債權人將為Rite Aid提供約2億美元新融資，做為其重整逾30億美元債務行動一部份。

知情者透露，藥品福利管理公司MedImpact已出價5.75億美元，收購Rite Aid旗下酏劑（Elixir）部門。若Rite Aid要尋找更高的出價者，就可能會拍賣該部門。

另外，金融顧問公司Stein Advisors創辦人史坦恩（Jeffrey Stein）已被任命為Rite Aid新執行長、重整長和董事。至於1月以來擔任臨時執行長的伯爾（Elizabeth Burr）將繼續留在董事會內。

Rite Aid發言人表示聲請破產保護，讓公司爭取更多時間去解決包括與鴉片類藥物相關的司法訴訟、合約糾紛、政府調查和各種證券問題。

鴉片類藥物相關訴訟只是Rite Aid要解決許多問題之一。其過去藉多次併購同業來擴大版圖，但發展太過迅速反而令公司財務長期出現困難。過去五年淨虧損超過20億美元，兩年來已關閉逾200間店面。

Rite Aid截至6月底止持有約1.4億美元，但仍警告投資人其現金流可能不足以償還債務。