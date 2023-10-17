亞洲輸美貨櫃量 14個月首增

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

往年9月是美國進口淡季，但今年9月美國貨櫃進口量卻逆勢成長，主因是來自亞洲的貨櫃量顯著增加。

美國市調公司Descartes Systems Group最新發表的全球海運報告指出，今年9月美國貨櫃進口量以20英呎貨櫃計算達到220.4萬個，較8月增加0.3％。儘管9月貨櫃進口量與去年同期相比減少0.6％，但與2019年9月疫情爆發前相比增加8.0％。今年1到9月美國貨櫃進口量也較2019年同期增加2.5％。

Descartes產業執行副總裁瓊斯（Chris Jonas）表示：「過去六年來美國每逢9月貨櫃進口量都較8月下滑，今年首度成長。」

Descartes調查顯示今年9月自亞洲出口至美國的海運貨櫃量以20英呎貨櫃計算達到161.5萬個，較去年同期增加5.2％，是繼過去14個月連續萎縮之後首度恢復成長。

在亞洲各國當中，自中國出口至美國的海運貨櫃量在9月年增6.0％，自日本出口至美國的海運貨櫃量年增幅更高達61.1％。自泰國出口至美國的海運貨櫃量也在9月年增31.3％。

儘管亞洲貨櫃大量湧入美國，美西主要港口並未出現往年塞港情形。Descartes調查顯示，今年9月美西主要港口的貨櫃轉運時間創下歷年調查以來新低。以美西最繁忙的洛杉磯港及長灘港為例，貨櫃轉運時間分別在9月降至4.3天及4.9天。

但美東主要港口的貨櫃轉運時間卻在9月增加，其中紐約港轉運時間從8月的6.3天增至6.9天，休士頓港轉運時間也從8月的5.7天增至7.6天。

Descartes於報告中表示，巴拿馬運河乾旱愈演愈烈尚未實際影響美國貨櫃進口量，但已開始拉長美國東岸港口轉運時間。以喬治亞州的薩凡納港（Savannah）為例，今年9月貨櫃轉運時間長達7.6天。