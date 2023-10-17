買氣放緩 美電動車庫存走高

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儘管各大車廠想方設法提振電動車銷售，但美國地區的銷售成長放緩、庫存攀升，原因是消費者熱情不如預期。今年1月到9月電動車銷售成長51％，增幅不如去年同期，部分品牌庫存也開始囤積。

研究機構Motor Intelligence數據顯示，福特9月未售出的電動休旅車Mustang Mach-E供應量能夠支撐三個半月，足足是該產業平均水平的2倍以上。現代、起亞，以及福斯同期庫存也明顯增加。

福特財務長勞勒近日談到電動車普及率時表示：「成長曲線未如許多人預期那般迅速，我們看到有一些趨於平緩。」

福特與豐田在內的部分車廠正調降對於電動車銷售的預期，同時將更多資源轉而投入油電混合車，後者對於消費者的吸引力更大。

汽車買家如今傾向購買混合動力車，或插電式混合動力車，這類車款比起傳統燃油汽車更省油。Motor Intelligence數據顯示，今年前三季混合動力車銷量年增48％，逆轉去年下滑6％的趨勢。

據汽車顧問公司Cox Automotive數據顯示，9月電動車平均售價為5萬683美元，低於去年同期的6.5萬美元。

但經銷商與分析師表示，對於許多消費者而言，這樣的前期成本依然太高，特別在利率飆漲環境下。車廠須調降新車售價，才能吸引更多消費者，後者能接受的價格通常低於4萬美元。

美國電動車銷售放緩，與一年前熱潮形成強烈對比，當時訂購電動汽車或卡車的客戶必須等待很長時間。

對於投入數十億美元建造電動車與電池工廠的車商來說，這絕對是一個值得擔憂的訊號。此外，首波願為電動車支付高價的買家都已購車，車廠如今面對的是更難取悅的客群。