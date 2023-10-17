廣交會回溫 台企組團搶單

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與會人士對本屆廣交會的觀察心得

第134屆廣交會正如火如荼展開，本屆約有21家台企組團設展。資深產業人士受訪時透露，在電子領域，這次參展的台企中，以廣泛使用的工業件、接頭等產品的表現最為突出、買氣恢復，至於其他產品則相對平淡，相關業者甚至未參與這屆展會。

據了解，這次台灣公協會組團在廣交會設展的有電電公會、台北市進出口公會，分別有11家、10家會員企業參加，共使用38個攤位。參考歷史經驗，本屆廣交會組團設展的台企數量與疫情前相比，仍有一段落差，正處於恢復階段。

資深產業人士坦言，疫情期間的各種線上展會成效不彰，買賣雙方透過線下面對面交流才有溫度，由於10月是採購期，對電子業而言下半年舉辦的秋季廣交會表現往往比夏季好。但是受到中美貿易戰、俄烏戰爭、以巴衝突等因素影響，不少電子業者仍選擇觀望，未參與這屆廣交會。另外，也有以色列、中東採購商因為以巴衝突等原因臨時取消參與展會。

資深產業人士指出，由於新冠疫情期間平板電腦、居家學習等電子產品的買氣熱烈，相關廠商於2021年擴產，但是到了2023年疫後需求未如預期般出現報復性消費，導致業者庫存堆積，2023年可以說是「去庫存年」。且至今還看不到好轉跡象，預期2024年第二季景氣才有望好轉。

資深產業人士又指，電子產業要顯著復甦，還是要有題材加持，必須要有革命性的創新，才能拉抬整體產業。

對於大陸台商布局，資深產業人士坦言，大陸產業鏈相當完整、生產成本相對較低，就算在「逆全球化」背景下，也很難有個別地區能夠完全取代大陸產業鏈，其他地區的生產成本較高，甚至會壓縮台商利潤空間。

另一位參與廣交會的市場人士受訪時指出，目前較受到青睞的產品以剛性需求為主，採購商考量到全球景氣不佳等因素，對非剛性需求產品的採購意願較為保守，普遍抱持著「現金為王」的態度，因此買氣尚未回溫。上述人士又指，疫情期間買賣雙方經過一波「洗牌」，許多參展商來參展也有「露臉」讓老客戶知道自己未被市場淘汰的用意。

針對第134屆廣交會與往年的差異，市場人士觀察到，來自「一帶一路」國家的展位與看展的買家明顯增多。