陸企萬事達：本屆看展台商多

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134屆廣交會15日進入第二日，智慧咖啡機業者萬事達（杭州）受訪時指出，本屆來看展的台灣業者特別多，不僅有家電企業，也有人是陪同外資企業來看展。其中台灣家電業者的目標明確，一來就指定要看特定規格、型號的咖啡機，效率十足。

萬事達成立於2006年，是集研發、產銷、服務為一體的國際智慧咖啡機製造商，產品涵蓋半自動、全自動、膠囊咖啡機，家用、商用設備均有。

經過多年努力，該公司在全球各主要市場共擁有逾40項專利。萬事達的產品屢獲大陸各大國際盛會選用，例如2008年北京奧運，以及近日落幕的杭州亞運等。該公司指出，萬事達的產品服務各大國際級活動的VIP人士，這項榮譽在業界較為少見，對於萬事達的服務是一大肯定。

萬事達也參與本屆廣交會，並展出主打產品：數位化無人現磨售賣機（台灣稱自動販賣機），能夠為客戶大幅節省人工成本。萬事達表示，疫情期間這款產品也為辛苦的醫護人員提供零接觸的現磨咖啡。

針對133屆與134屆廣交會的差異，萬事達坦言，133屆參觀展位的大陸、中東客戶較多，而134屆從其他地區來的客戶明顯增多。來訪的客戶大多抱持著學習新知的心態，在展位詢問各項資訊，以便布局日後合作機會。

對於目前的智慧咖啡機產業市場熱度，萬事達毫不遲疑說：「很熱！」雖然自家外貿業務因中美貿易爭端、歐洲戰事稍有影響，但隨著大陸經濟蓬勃發展、生活條件良好，民眾特別是年輕人對於咖啡的接受度日益增加，「很多人一天不只喝一杯咖啡」，因此看好內需五年成長趨勢。