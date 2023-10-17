小英會AIT主席 共盼貿易互利

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美國在台協會（AIT）主席羅森柏格上任後第三度訪台，總統蔡英文16日接見時強調，台美21世紀貿易倡議已完成首批協定簽署，期待第二階段談判順利進行。羅森柏格則透露，美方正尋求解決雙重課稅潛在途徑，希望台海維持和平穩定，並期待下月舊金山APEC經濟領袖會議台灣的參與。

副總統賴清德16日以總統參選人及民進黨主席身分安排與羅森柏格閉門會談，外傳羅森柏格也將和藍、白陣營總統參選人見面。她這次來台行程，一般預料目的是為掌握台灣大選最新發展。

蔡英文表示，強化台美互利貿易及投資關係是首要任務，現在「台美21世紀貿易倡議」已完成簽署首批協定，第二階段談判8月展開，期待雙方積極推動下，順利進行後續談判。

蔡英文感謝拜登政府，高度重視國防需求，持續落實對台軍售常態化，協助台灣強化自我防衛能力，共同維護區域的和平穩定。她說，這幾年台美透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），與世界各國共同因應全球挑戰。包括防疫、打擊假訊息、及氣候變遷等議題，互相分享經驗、共商對策。

羅森柏格則說，美台夥伴關係比以往更加緊密，像「台美21世紀貿易倡議」就是很好的平台，可強化雙邊互惠貿易及投資關係，並在全世界建造更安全、更具韌性、更永續的經濟。她透露，美方正在尋求解決雙重課稅的潛在途徑。羅森柏格表示，透過提高全球對台灣及維護台海和平穩定重要性的認識，擴大台灣國際空間是美國優先待辦事項。台灣在全球經濟扮演重要角色，也是印太區域民主燈塔，要支持台灣，不是一件困難的事，像是台灣在APEC國際組織貢獻良多，期待下個月在舊金山舉辦APECE經濟領袖會議（AELM）台灣的參與。