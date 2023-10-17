帶路峰會登場 聚焦習普會

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第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇於17日至18日在北京登場，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）獲邀出席，雙邊並將舉行「習拜會」。美國加大對中國圍堵，以及俄烏戰爭持續之際，中俄關係的深化引發國際關注。

綜合外媒報導，俄羅斯總統新聞秘書近日預告，普丁會與中國國家主席習近平單獨會面。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）16日上午率先抵達北京，與中共中央外事辦主任、中國外長王毅會談，為「習普會」暖身。

中國外交部引述王毅表示，2023年是「一帶一路」倡議提出十周年，具有承前啟後的重要性，中方歡迎俄方積極參與「一帶一路」，願同俄方維護國際公平正義。

日前，大陸官媒央視「高端訪談」引述普丁表示，十年前，習近平提出共建「一帶一路」倡議，認為該倡議恰逢其時，並取得積極進展，因為該倡議旨在匯聚各國之力，實現共同發展的目標，並表示習近平是世界公認的領導者。

路透報導，本次普丁訪中與習近平會晤，各界關心雙邊關係深化的影響。據統計，中俄貿易額飆升，俄羅斯經濟部長訪中時透露，2023年上半年，俄羅斯與中國之間的貿易增長30％，預計將在2023年底超過2,000億美元。

報導認為，俄羅斯不僅是中國石油和天然氣的主要來源，軍事領域，亦可能是中國核武潛在技術來源。在俄烏戰爭背景下，中方是否對俄輸送戰爭武器，也廣受西方國家關切。

能源方面，路透引述消息人士透露，俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業和俄羅斯國家石油公司的負責人也將隨行前往「一帶一路」論壇。俄方尋求達成對中國出售更多天然氣的協議，並計劃修建西伯利亞力量2號管道，價格尚未商定。