迎資金活水 券商定向降準上路

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今年以來上證指數走勢

為提升市場資金使用效率與結算備付金精細化管理水準，中國證券登記結算公司8月宣布將股票類業務最低結算備付金繳納比例，從16％調降至平均接近13％，10月16日正式實施，等於對券商「定向降準」，預計將釋放人民幣（下同）250億～300億元資金。

雖然政策利多加持，但由於中東局勢緊張，導致全球股市震盪，16日A股走跌，滬指收跌0.46％，報3,073.81點，深成指跌1.42％，報9,924.92點。今年以來滬指跌1.37％，深成指跌10.72％。

中國結算在8月3日公布「結算備付金管理辦法（2023年8月修訂版）」，明確自10月起，差異化調降備付金工作正式實施，進一步調降股票類業務最低備付金比例。

中國結算上海分公司16日表示，優化股權激勵批量行權業務流程與調降備付金比例同步施行，兩者分別從「融資端與交易端」活躍市場。

華創證券非銀首席分析師徐康測算，本輪向券商降準預計釋放資金量約254億元左右。開源證券非銀高超團隊則以日均1兆股基成交額計算，預計可為券商釋放約300億元資金，為產業增加9億元淨利潤，約占2022年全產業淨利0.6％。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，股票類業務最低結算備付金繳納比例的調降，對一般投資者及當日市場影響並不明顯，主要還是有利於減少市場資金占用，進一步釋放流動性。

具體來看，本次調降根據結算參與人的資金收付時點設定不同繳納比例，付款時間在9點前、11點前和11點後對應的付款比例分別調至13％、15％和16％，提款時間在9點前和9點後對應的提款比例分別調降至16％和13％。這有助於鼓勵結算參與人及客戶「早付款、晚收款」，進一步增強證券結算系統風險防範空間。

分析認為，本次提出差異化調降股票類業務最低結算備付金繳納比例，其目的是為順應中國資本市場發展需要，配合貨銀對付（DVP）改革的落地實施，進一步提升市場資金使用效率與結算備付金精細化管理水準。

據了解，中國結算調整股票類業務最低結算備付金繳納比例，是DVP改革的配套措施，本次是三年來第三次下調。2019年12月，把結算備付金比例降至18％。2022年4月，把結算備付金比例調降至16％。