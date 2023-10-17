人行加量續作MLF 穩市場波動

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鑒於資金面受政府債、信貸等因素影響持續維持偏緊狀態，中國人民銀行16日開展人民幣（下同）7,890億元一年期中期借貸便利（MLF）操作，意味10月超額續做2,890億元MLF。同時，由於MLF中標利率保持2.5％不變，市場預期本月貸款市場報價利率（LPR）較大機率將按兵不動。

人行同日還進行1,060億元7天期逆回購操作，利率仍持平於1.8％。這是人行連續第二個月加大MLF淨投放規模。10月淨投2,890億元，加量幅度在9月的1,910億元基礎上進一步擴大。

綜合陸媒報導，針對為什麼在「十一」黃金周節後加大對資金面的呵護力道，中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出，10月，受政府債供給擾動猶存、信貸維持一定景氣度、月繳稅及月末因素影響，機構融出心態相對謹慎，資金面短期暫難回寬鬆格局。為此，MLF加量續作有其必要性，有助於平滑各因素對流動性的衝擊，平穩市場波動，並緩解銀行機構的謹慎預期，繼續強化對實體經濟的支持。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，10月MLF加量幅度顯著上升，直接原因在於，主要受信貸投放保持高水平及政府債券融資規模大幅上升影響，9月以來市場利率大幅上行。這意味著儘管9月降準生效，釋放長期資金5,000多億元，但目前銀行體系流動性水位仍在持續下降，MLF操作需求也相應上升。

王青指出，考慮到10月MLF操作利率不動，加之政策面正在引導銀行降低實體經濟融資成本，以及存量首套房貸利率較大幅度下調，銀行淨息差承壓，當前報價行降低LPR報價加點動力不足，預計10月20日兩個品種的LPR報價保持不變的可能性更大。

至於未來是否會繼續降息，王青認為，將主要取決於年底前宏觀經濟及房市走向，不能完全排除這種可能。未來一段時間大陸物價都會持續處於偏低水平，這也為進一步下調政策利率提供較有利的條件。伴隨匯市運作趨於平穩，匯率因素也不會對國內貨幣政策彈性調整構成實質障礙。