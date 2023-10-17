陸房市年銷售額 標普估跌逾一成

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大陸房市持續疲軟不振，標普全球近期預估，大陸今年全年房地產銷售額仍以雙位數速度下跌，跌幅上限可能在15％。另外認為明年大陸房地產雖能緩慢復甦但仍乏力，明年預計還將下跌5％。

標普全球最新預測指出，大陸房地產市場受到建案開工數低、部分城市庫存多、監管帳戶資金受監管力度加強等因素衝擊，目前房市表現繼續低迷。預測今年全年大陸房地產銷售額衰退10％～15％，規模約為人民幣（下同）11.5兆～12兆元。

標普全球表示，當前大陸政府的政策方針主要讓「北上廣深」等一線城市的房市買氣恢復，目前上述城市房市情緒逐漸回暖，房價與銷售趨於正常。但較不發達的城市當前則出現高庫存、房源供應過剩、買氣與信心不彰等問題，相關情況甚至加劇國資背景的房地產開發商與民企之間的差距。

標普全球預測，當前低迷下，今年全年大陸房地產銷售額衰退10％～15％，規模約為人民幣（下同）11.5兆～12兆元。標普全球指出，房地產銷售放緩將是大陸房企們必須要正視的問題，預計未來兩年將會保持高槓桿，後續將有政策持續加碼、促使房市持續回穩，跌幅預計不會如2022～2023年般雙位數下滑，但認為明年大陸房市銷售額還將再下跌5％至11兆～11.5兆元。