公司申報未分配盈餘 眉角多

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所得稅法規定，公司申報未分配盈餘時，若是採「權益法評價」的投資，就須把轉投資公司的稅後損益，按投資比例認列損益，並加徵5％營利事業所得稅。違規除補稅外，也會視情況裁處罰鍰，最高可罰至漏稅總額100％。

一般來說，公司會採取權益法評價的股權投資，代表其投資對該轉投資公司已有一定影響力，依公司法規定必須採取權益法評價，因此，在年度申報時，也要與該公司「同進退」，將投資損益計入未分配盈餘申報。

台北國稅局舉例說明，A公司有一轉投資子公司B公司，A公司2020年度稅後淨利200萬元，按A投資B的比例計算後，B公司的稅後淨利金額是300萬元。

國稅局指出，該300萬元稅後淨利應計入A公司的未分配盈餘，但A公司在年度申報未分配盈餘時，卻只列200萬元，漏報了採權益法認列的子公司B公司稅後損益額。

國稅局指出，短漏報的未分配盈餘300萬元，依照應納稅率5％計算，應補徵稅額15萬元，並裁處罰鍰。

國稅局說明，營利事業辦理「未分配盈餘」申報，若有採「權益法評價」的股權投資，應就「被投資公司」損益的份額認列為損益，計入當年度稅後淨利中，計算當年度未分配盈餘，並加徵5％營利事業所得稅額。

簡言之，所得稅法的「未分配盈餘」，就是公司有盈餘，但尚未分配，依所得稅法應加徵5％營利事業所得稅。