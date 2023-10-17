9月刷卡首破3,000億 同期新高

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近年國銀刷卡金額

國人9月信用卡刷卡金額首度突破3,000億，達3,178億元，創歷年9月新高，主要是報復性出遊、中秋連假等旅遊與消費大幅成長，前八個月已刷出2兆7,818億元，累計前三季近3.1兆元，比去年同期多刷逾5,600億元，同比成長逾22％。

10月亦有雙十連假，還有蘋果購機潮，與百貨週年慶開跑，加上9月底假期的刷卡遞延入帳，10月應可續創新高，逼近3.45兆元，全年應可刷破4兆元。

疫情解封後首個暑假，國內外旅遊潮爆發，持續反應在國人刷卡金額不斷創新高且今年幾乎都呈雙位數成長。9月國人刷卡金額達3,178億元，較去年同期的2,821億元成長12％，且據前五大發卡銀行分析，旅遊交通餐飲項目成長最為明顯，例如北富銀今年前三季餐飲及交通類刷卡量，較去年同期增加高達130％；單月刷卡金額同步創下歷史新高的中信銀、玉山銀，也同樣都以旅遊支出和國外消費項目成長最多。

回顧過去國人年度刷卡金額，從2019年首度突破3兆元後，已經連續四年都維持在3兆元以上水準，去年進一步刷出3.49兆元的歷史新高紀錄。今年更是前三季就已刷破3兆元，隨時序進入9月及第四季刷卡的傳統消費、旅遊旺季，預期全年將有望挑戰4兆元大關的新紀錄。

根據前三季累計簽帳金額來看，中信銀以5,518億元居冠，其次為國泰世華銀5,190億元，再來序是玉山銀4,124億元、台新銀3,370億元、台北富邦銀行3,310億元，前五大刷卡銀的排名和8月相同；前三季刷卡金額成長最多的為中信銀和北富銀，均較去年同期成長超過3成。

再以有效卡數來看，北富銀今年因為好事多聯名卡帶動，整體有效卡數前九月達516萬張，僅次於中信銀的568萬張；國泰世華銀行在失去兩大聯名卡後，有效卡數449萬張，落後玉山銀的478萬張，且僅比台新銀的447萬張多兩萬張。