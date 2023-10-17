台新金：明年經濟前景 審慎樂觀

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

以巴衝突升溫，牽動全球經濟前景。台新金控總經理林維俊16日表示，以巴衝突影響現難以預測，但台新對以色列零曝險，不會有任何受損，會關注後續經濟前景，因台灣是外銷型經濟體，外銷訂單有望逐步轉正，各項數據表現持續小心向前，對明年情勢目前仍是審慎樂觀。

林維俊認為，經濟前景仍以美國利率變化、通膨控制最為關鍵，包括通膨降溫速度、明年多快降息等，美國聯準會（Fed）仍是視經濟數據而定，後續要持續觀察相關數據表現。

台新金永續長、首席經濟學家李鎮宇指出，伊朗、沙烏地阿拉伯在此次以巴衝突上保持中立，不至演變為1970年代的中東大亂鬥，後續就看美國外交延伸力，美國明年總統大選，美國總統拜登勢必會想辦法用外交手段解決問題，大家互留台階，以此情境推估，美國經濟明年仍有機會軟著陸。

李鎮宇說，Fed近期由鷹派變鴿派，年底可能都不會升息，把政策利率維持高檔稍長一段時間，後續降息時間點可能往後延，反映當前美國經濟強勁，但通膨下降速度趨緩，預期9月後核心通膨下降速度變慢，最快明年下半年或第四季美國才會進入降息循環。

台新金今年獲利亮眼，有望挑戰史上次高，一路維持向好。林維俊強調，台新金業務經營狀況不錯，2024年配股、配息由董事會決定，原則上仍以穩定持平為目標，希望給予股東合理報酬，但目前談配股配息仍言之過早。