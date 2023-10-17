壽險以色列曝險 97％是公債

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以巴爆發軍事衝突，據金管會統計，金融三業至8月底，對以色列曝險以壽險業1,694億元最多，幾乎都是債券，市場擔憂若以色列債被降評，壽險業就須認列虧損。金管會主委黃天牧16日表示，第一時間保險局已向壽險業者了解狀況，投資中有97％是以色列政府公債，目前還款付息都正常。

據保險局統計，至8月底壽險業對以色列曝險共1,694億元，較去年同期增加26億元，主要投資是以色列公債，帳列在以成本列帳的AC（攤銷後成本）項下，或價值波動進淨值的OCI（其他綜合損益）項下，產險業則零曝險。

黃天牧表示，以色列政府的信評是不錯的，當初保險業是在合乎規定的情況下做投資，現在以色列有軍事風險，要看國際間信評公司對以色列政府相關評等，保險局第一時間就有跟壽險業者聯繫，會密切關注後續變化，隨時更新保險業對以色列投資標的的處理情況。

保險局局長施瓊華指出，壽險業投資的以色列債券，有97％是以色列公債，絕大部分都放在AC項下，等於是短期內沒有計畫出清，會持有到期，持有到期要看發行期間，但壽險業投資幾乎都是長天期的公債，可能20年或30年，目前以色列公債沒有被降評，也沒有出現無法付息的情況。

但市場擔憂以色列戰事若未緩和，恐會像俄烏戰爭時俄羅斯債短期內就被評為垃圾債，壽險業只好認列虧損。施瓊華說，已有向壽險業者了解，請壽險業者要密切注意變化，因壽險業買的以色列債券都是公債，是長期持有到期，目前壽險業者評估，認為以色列公債跟俄羅斯債還是有相當差異，付息也都正常。