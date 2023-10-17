一銀與理律 推家族傳承最佳方案

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台灣企業掌門人將在未來十年進入傳承接班高峰期，第一銀行以客戶為中心的全方位服務，配合客戶傳承需求及完整信託產品線，已有超過200位行員主動參與「家族信託規劃顧問師」的培訓課程，透過專業整合團隊，提供多面向的服務。並主動出擊與業界辦理家族傳承法律顧問翹楚「理律法律事務所」簽署合作意向書，結盟攜手共進提供客戶最優質且最完整的信託服務。

理律法律事務所在北、中、南部均設有分所，因傳承信託業務涉及稅負、法律專業度較高，為滿足客戶財富傳承及資產配置需求，同時並與其策略聯盟機構的律盟聯合會計師事務所、律盟風險管理顧問公司分別簽訂合作意向書，律盟聯合會計師事務所可搭配提供客戶高品質的會計服務，律盟風險管理顧問公司則可擔任信託架構中信託監察人的角色，並視執行業務需要請理律法律事務所提供法律服務。一銀結合各方資源，同時提供客戶需要的保管、投資、財務、法律、會計、稅務、監察等一站式整合性信託服務。

一銀表示，這次與理律合辦傳承研討會，透過各方經驗分享共同研議家族傳承最適合的工具及信託方式，研討會最後由一銀介紹業界首創，創新型態資產傳承模式「珍愛美滿傳承信託」。

一銀首創「珍愛美滿傳承信託」，透過創新金融服務型態，利用其特有的八大特色，將安養照護、財富管理及資產傳承等三大需求於一份信託契約內一次滿足。其架構是以外幣金錢信託結合具固定收益的優質國外債券，委託人依照自身風險屬性將信託資金配置於國外債券，以國外債券配息作為其定期定額給付來源，用以支應委託人自身的生活、安養照護及醫療等費用，並約定於信託契約期滿時，將剩餘信託財產給付給欲照顧的指定受益人，達到「照顧自己、也照顧所愛」之目的。

響應政府政策推動信託2.0，一銀持續深耕及創新高齡金融與傳承信託服務，除年年獲金管會信託2.0及安養信託績優機構肯定，並獲金管會選定公股唯一金融友善標竿示範銀行。一銀強調，未來將持續強化各項專業，擴大異業結盟專業團隊，共同規劃發展各式各樣的信託服務。