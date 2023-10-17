玉山舉辦單車環島 傳愛關懷學童

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玉山舉辦「單車環島．千里傳愛」，10月4日至13日由來自國內外近百位玉山志工組成單車騎隊，以10天的時間騎行近1,000公里完成環台，玉山銀行也共同響應，結合玉山志工總計捐贈1,314萬元支持「關懷學童專案」，將這份一生一世的愛延伸傳遞，讓超過6,500名弱勢學童能夠安心就學、無憂的成長。

玉山金控董事長黃男州表示，過去因為疫情讓玉山單車環島停辦了三年，今年由玉山卓越學院的高階主管們組成環島車隊，希望達到「為健康而騎」、「為團隊而騎」、「為公益而騎」的目的。結合關懷學童公益，專款用於協助經濟弱勢或突遭變故的學童，支應學雜費、書籍費及其他費用，傳遞愛與關懷的力量到社會上需要的地方，也拋磚引玉，為臺灣向上提昇的力量盡一分心意。

環島車隊成員分享到，10天是馬拉松式的挑戰，過程中用雙腳與汗水體驗團隊的力量，原本覺得自己不可能做到，但是一群人在一起，不只能克服挑戰，也能騎得很遠。在逆風時，夥伴輪流為彼此破風，在上坡時，給予彼此加油打氣。捷安特旅行社領隊也表示玉山團隊很不一樣，車隊只要領騎一個指令下去，就會很有系統的將訊息傳遞下去，準時地抵達每個站點，展現出團隊的紀律。

玉山打造運動樂活企業，內部舉辦「玉山登峰」、「單車環島、千里傳愛」、「桌球賽」等活動，並成立多項運動社團，鼓勵員工培養運動習慣，享受健康樂活的生活。同時玉山也長期支持多項賽事，包含連續17年推動玉山盃全國青棒錦標賽、連續5年支持XTERRA全球越野三項巡迴賽，並投入玉山莒光盃全國排球賽、與高雄全家海神籃球隊一同力挺台灣籃球等體育活動，希望培育更多運動好手，讓國際、社會關注到台灣體育領域的軟實力。