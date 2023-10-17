鷹眼識詐聯盟 警銀合作創舉

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近年詐騙案日益猖獗，為提高打詐效益，行政院打詐辦公室、內政部警政署刑事警察局、金管會、台北市政府警察局及台北富邦銀行等32家銀行，16日共同舉辦「鷹眼識詐聯盟」誓師大會，攜手宣示反詐決心。

誓師大會現場包括行政院政務委員羅秉成率打詐辦公室同仁、數位發展部政務次長李懷仁、金管會副主委蕭翠玲、內政部警政署副署長陳永利及32家銀行代表共同宣示組成反詐防線，成為台灣警政史上首見公私部門大規模合作，展現金融機構的新價值，成就保障國人資產安全的後盾。

「鷹眼識詐聯盟」誕生自北富銀與內政部刑事警察局合作開發的「鷹眼模型」AI偵測專利技術，能強化對可疑帳戶的識別效率及精準度，提升識詐阻詐能力，在使用「鷹眼模型」獲得良好成效後，北富銀便與刑事警察局共同發起「鷹眼識詐聯盟」，盼能透過銀行同業協作強化防詐成效。

這次聯盟成員一舉擴大到32家銀行，由北富銀繼續擔任總召，中國信託、中華郵政、玉山、永豐、上海商銀、台新、元大、一銀、兆豐、華南、LINE BANK、將來銀行、聯邦、國泰世華、彰銀、臺銀、台灣中小企銀、台中商銀、合庫、新光、安泰、凱基、板信、遠東商銀、京城、陽信、華泰、三信、樂天、王道、瑞興等31家金融機構預計明年6月前陸續完成「鷹眼模型」應用落地，屆時全台將有超過4,300個金融據點覆蓋在鷹眼保障之下。

行政院政務委員羅秉成指出，詐騙手法層出不窮，唯有透過跨部門、跨部會、跨領域的通力合作才能有效防堵，期透過法制面、技術面從金融、網路、電信等源頭達到讓民眾減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」綜效，期待「鷹眼識詐聯盟」的擴大，將公私協力精神發揮最大能量，提升我國打擊詐欺犯罪效能。

內政部警政署副署長陳永利表示，在防詐議題上，公部門有最完整的資訊，私部門則有豐富多元的資源與平台，公私部門合作才能為社會產生最大的效益。「鷹眼識詐聯盟」讓模型應用更廣，充分發揮阻斷詐騙金流的作用，可說是公私協作最佳示範。

北富銀總經理郭倍廷強調，詐欺犯罪在近三年已成為台灣最主要也是最嚴重的犯罪類型，截至今年6月警示帳戶數累計突破10萬戶以上，較十年前大增7倍，詐騙案件氾濫，傷害的不僅是民眾的身家財產，更將破壞人們對金融體系的信任，因此北富銀積極投入防詐機制研發，並挺身而出發起聯盟共享專利，希望透過與各界攜手消彌詐騙威脅，發揚金融機構維繫社會安定的新價值。