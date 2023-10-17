富邦金四策略 領軍金安數位轉型

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在32家銀行共同攜手宣示反詐的同時，富邦金與金融研訓院舉辦「金融安全與數位科技趨勢論壇」，400多名金融同業熱烈參與論壇。台北市市長蔣萬安及行政院數位發展部數位產業署署長呂正華蒞臨致詞，提及近年金融犯罪日益猖獗，台灣不管是政府或企業都應吸取各國最新之經驗，應用最新數位科技防止金融犯罪，以保障民眾金融資產安全。

富邦金控董事長蔡明興表示，金融機構身為金融犯罪最後一哩路的守門員，富邦因此在去年率先提出「金融安全數位轉型藍圖」，承諾將深耕廣納多元科技應用、持續前瞻投資、拓展公私部門合作及培育優質金融安全人才等四大策略，其中最具體的成效就是北富銀分享AI專利技術，促成「鷹眼識詐聯盟」成立，未來將共同守護台灣民眾資產安全。

論壇第一個亮點是由公認反洗錢師協會（ACAMS）執行董事長Rick McDonell以豐富的防制洗錢經驗，就國際犯罪趨勢、國際組織對金融機構未來發展的關注與期待以及最新科技應用，進行建議與交流，現場反應熱烈。

緊接著為公私部門針對AI及新科技於金融安全之運用經驗分享，公部門分享由行政院打擊詐欺辦公室主任李憲明主持，數位發展部、高等檢察署、法務部以及內政部警政署等單位代表，分別就近年國際犯罪趨勢以及公部門導入科技應用之經驗進行分享。

私部門邀請到提供反洗錢（AML）和對賬領域企業級軟體解決方案的新創公司Tookitaki，其共同創辦人兼執行長Abhishek Chatterjee分享了新加坡金融業運用數位科技經驗；慧與（Hewlett Packard Enterprise）的亞太區Sales Director Yee Teong Gweezp，分享亞太金融業科技策略運用於防詐與洗防議題的布局與運用；最後由富邦金控暨北富銀洗錢防制專責主管蔡佩玲，分享我國金融業運用科技於洗防及打詐之經驗。

富邦金控盼能藉由富邦之先行倡議，帶動台灣金融業全力投入「金融安全」議題，為保障民眾資產安全盡一份心力。