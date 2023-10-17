風睿能源赴日參展 為智慧能源週熱身

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繼日本辦公室正式設立之後，風睿能源（SRE）遠赴北九州參與「2023全球離岸風電高峰會（GOWS-J）」，為明（18）日開展的「2023台灣國際智慧能源週」提前熱身。

作為台灣離岸風電領頭羊，風睿能源推動亞太地區能源轉型不遺餘力。基於與台灣高度相似的地理條件，日本遂成為風睿能源第一個跨足的海外市場，目前開發容量超過2GW，涵蓋固定式基樁和浮動式風場。

GOWS-J今年吸引超過30家日本國內外廠商共襄盛舉，也是該展覽第一次有來自台灣的代表參展。風睿能源執行長蘇容儀表示：「透過面對面交流，我們與來自各地的產業先進分享逾10年的實戰經歷，以及台灣發展離岸風電從零到有的經驗與實績，期盼攜手區域夥伴緊密合作，共同推動亞太地區能源轉型，達到淨零碳排的永續目標。」

今年對於風睿能源來說意義非凡。團隊承擔台灣首座離岸風場「海洋風電（Formosa 1）」運維服務邁入第4年，至今順利度過颱風和地震考驗；第二項大型專案「海能風電（Formosa 2）」歷經疫情考驗，於5月完工後邁入商轉；「海盛風電（Formosa 4）」遞交行政契約簽署相關文件，全力專注於專案融資與取得籌設許可，目標明年上半年完成融資籌組到位，以如期展開建置；「海碩風電（Formosa 5）」保持首個通過環評大會審查程序並取得開發資格之浮動式風場的紀錄。

此外，亦積極籌備「海廣風電（Formosa 6）」與「海興風電（Formosa 7）」，同時推進日韓等其他鄰近市場的開發計畫，期許進一步落實在台灣乃至亞太地區能源轉型道路上的承諾和使命。