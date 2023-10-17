2024台北國際觀光博覽會 誓師起跑

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為延續今年國際旅展亮眼成績，日前舉辦「2024台北國際觀光博覽會」宣誓活動，擴大宣傳2024年5月31日至6月3日假台北世貿一館舉辦2024夏季最大旅展隆重開跑。

2023年台北國際觀光博覽會（Taipei Tourism Expo，簡稱TTE）由台北市旅行商業同業公會主辦，集結近250家海內外廠商、700個展位、包含10國海外單位、5大航空公司、16家中央單位及縣市政府、50家大型國際旅行社、國內各大品牌飯店、國旅廠商共同參與，四天創下參觀人數高達336,000人次，創造億萬旅遊商機。

2023 TTE於開展當日舉辦實體「B2B國際商談交流會」，邀請共5國、150位國際買家來台與會交流，成功促成媒合交流，鏈結海內外旅遊業者，為產業復甦注入強心針。

由台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏率領陣容堅強團隊，與旅遊業者攜手共創新局，並分享2024航空公司拓點結合旅遊業者包裝新玩法、奢華旅遊行程、郵輪體驗、主題旅遊等展出內容、特色介紹。

五大展區如海外旅遊區、樂遊台灣區、兩岸交流觀光區、中央／縣市政府區及伴手禮區，展現旅遊展覽的多元性，網羅各家品牌，透過線上旅展刊登、旅遊商品說明會、早鳥活動、表演節目等精彩活動，為業者營造最實質展銷平台與帶來高營收。2024台北國際觀光博覽會再度邀請您，共同見證觀光產業重返榮耀，再開創一波旅遊新高峰。