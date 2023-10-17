國賓中餐廳推川粵雙饗受

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最能代表金秋的海鮮食材，莫過於「螃蟹」！因時令入秋，水溫漸低，螃蟹儲存能量過冬，所以蟹膏豐腴肥美，有紅潤流油的蟹黃、白嫩鮮甜的蟹肉，都讓人饞得口水直流，國賓中餐廳即日起推出「秋韻珍饌」螃蟹料理，透過川式風味的麻婆、麻辣等味型，蟹肉吸取麻辣湯汁，在唇齒間交織著辛香氣息，亦有粵式的避風塘炒法，甘口焦香的蒜味與大沙公扎實的口感最為適配，共4道「蟹驚豔」料理，再加上四道頂級粵式龍蝦，讓賓客一次品嘗「川粵雙饗受」。

時令轉寒，金秋必吃蟹，國賓中餐廳即日起，「秋韻珍饌」饗宴上桌，擁有40年粵菜料理功底的國賓飯店行政總主廚林建龍，及副行政總主廚徐鳳欽精通味型多變，百菜百格的川菜料理，雙主廚精選產地直送最新鮮肥美的沙公及龍蝦，以粵式料理及川菜做法透過蒸、炸、燜、炒等精湛多元的料理手法，精準掌握火候與最恰當的調味比例，將經典調味融入沙公與龍蝦中，要讓饕客品嚐當季最極致的鮮美。

避風塘炒蟹是香港十大經典名菜之一，林建龍行政總主廚選用肉質Q彈的大沙公，加入蒜酥、辣椒、豆豉拌炒，甘口焦香的蒜味與大沙公扎實的口感最為適配，感受鹹、香的經典港式海味。

主廚將秘製水煮醬作為基底、並且加重的香料與辣味的元素烹調沙公，佐以蛤蠣提升鮮味，讓香辣味道不僅圓潤也更為鮮甜，另加入洋菇、白靈菇煨煮至收乾，醬香入味，令人一試難忘。

麻婆料理絕對是正宗川菜的代表作之一，主廚選用鮮美肥厚的螃蟹，搭佐彈牙的年糕一同煨煮，還原四川道地風味。微辣微嗆的的滋味與鮮嫩多汁的蟹肉，在唇齒間交織著辛香氣息，令人難以忘懷。