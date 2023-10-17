庫克現身成都 時隔七月再訪中

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蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）16日晚間在個人微博宣布到訪成都，並附上一張由9月新上市系列手機iPhone 15 Pro Max拍攝當地景點安順廊橋的照片。微博網友隨後驚喜發文分享，庫克現身成都太古里Apple Store，吸引當地民眾爭相圍觀。

庫克本次到訪成都後發文指出，「你好，成都！iPhone 15 Pro Max拍攝下了這張歷史悠久的安順廊橋的絕美照」。這是庫克時隔七個月再度訪中，他曾於3月到訪蘋果於2008年在中國開的第一家零售店北京三里屯蘋果門市，並出席一系列活動。

美中關係緊張之際，蘋果積極鞏固中國供應鏈。庫克於3月份出席中國發展高層論壇時表示，今年是蘋果進入中國30周年，很高興回到這裡，每一次來到中國都很有收穫，「蘋果與中國共同成長，我們都很享受」、「我們在中國有龐大的供應鏈，我們的應用商店也在蓬勃發展。」

值得注意的是，蘋果iPhone 15系列於9月開賣，適逢中國政府傳出iPhone禁令，再加上震驚市場的華為Mate 60系列橫空出世，市場預期，蘋果中國市場恐因此遭受衝擊，但各大平台和機構數據顯示，中國消費者對蘋果搶購潮不減。

天風國際證券分析師郭明錤先前預估，iPhone 15 Pro Max需求如預期般強勁，優於2022年的iPhone 14 Pro Max，目前仍維持2023年iPhone 15出貨量約8,000萬部的預估。

Counterpoint Research數據顯示，在蘋果最大的海外市場中國，iPhone 15的交貨等待時間拉長為4倍，頂規版iPhone 15 Pro Max的預購交貨等待時間更創下歷史紀錄。