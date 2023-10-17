NAND Flash Q4合約價喊漲

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TrendForce研究顯示，供應商嚴格控產，NAND Flash第四季合約價全面上漲，漲幅約8％～13％。展望2024年，除非原廠維持減產，且需留意伺服器領域對Enterprise SSD需求是否回溫，否則在缺乏需求支撐下，NAND Flash要延續漲勢將有難度。

由於原廠及模組廠均積極漲價，PC OEM廠欲在價格相對低點預備庫存，採購量會較實際需求量高。供應商為擴大位元出貨量，已在第三季推出促銷，Client SSD較無下跌空間。主流製程減產及高階client SSD供應較少，原廠議價能力較高，高低階產品可望一併漲，估PC Client SSD合約價第四季漲幅8％～13％。

Enterprise SSD方面，北美雲端服務業者（CSP）庫存仍高，但部分伺服器品牌業者需求已較上半年復甦，備貨動能漸增，中國大陸第四季Enterprise SSD總體採購需求可望成長。

NAND Wafer價格8月率先起漲，在供應商議價態度轉趨強硬之下，預估第四季Enterprise SSD合約價格季漲幅約5％～10％。

eMMC方面，在原廠強勢漲價態勢下，從Wafer端延伸至成品，模組廠報價也反應成本而上調，買方在庫存偏低下，提前進行採購，推升eMMC漲勢。

原廠減產也擴及生產eMMC的主流製程，貨量逐漸減少，客戶即便提出的採買量也可能僅能得到部分供應，預估第四季eMMC合約價季漲幅約10％～15％。

UFS方面，受惠於新機發布、季節拉貨效應及部分品牌力保市占率，智慧型手機OEM傾向在第四季將零組件庫存提升至安全水位，帶動採購動能增加。

由於UFS 4.0供應有限，且集中採用先進製程，漲幅最明顯，其他成熟UFS雖有足夠庫存因應，但各家原廠不願低價賠售，選擇調漲價格，預估第四季UFS合約價季漲幅可達10％～15％。

NAND Flash Wafer方面，繼三星減產幅度擴大至50％後，其他原廠也節制投片，部分製程與容量在減產已逾半年後，呈現結構性的供應緊張。