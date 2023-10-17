聯合再生洪傳獻：今年台灣太陽能裝置量 恐減半

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

聯合再生董事長洪傳獻表示，受2024年大選影響，該建的案場、開發案都暫停，原估計一年2GW裝置量，今年可能減半，期待選後拉貨回升，明年衝刺3GW的裝置量。隨著技術成熟、主要廠商相繼投資，預期明年TOPCon技術在台灣市場成為主流，聯合再生規劃明年第一季試產。

洪傳獻表示，今年台灣太陽能案場開發大多延遲，對於整體產業鏈都造成影響，生產的模組等著客戶拉貨，第三季狀況不佳、第四季看來也差不多。先前估計今年太陽能裝置量約2GW，現在看來實際裝置量可能減半、只有1GW的水準。期待選舉過後市場回到常軌，明年可望力拚3GW的裝置量。

海外太陽能市場的總裝置量300GW，還是成長的趨勢，但主要集中在大型地面市場。

洪傳獻表示，聯合再生主要以消費型和工業用市場為主，惟受通膨、高利率影響，這兩個市場衰退，所以今年海外銷售市場也受到衝擊。

TOPCon技術逐漸成熟，台灣主要廠商都設置生產線，洪傳獻看好明年TOPCon在台灣市場會成為主流，從製造來看，成本會稍微高一點，售價及利潤都會好一點。對系統業者來說，雖然成本高，但是發電效益提高，所以還是有賺頭，接受度會增加。

聯合再生也在今年轉換生產線，目前規劃一條生產線，設備產能約400MW、為M10產品，預計明年2月試產，6、7月可望拿到VPC認證，未來會視市場狀況擴產。

太陽能受到政策、政治影響太深，不穩定性高，洪傳獻指出，基於永續經營考量，要拓展新事業，目前鎖定第三代半導體，會善用公司在製程多年經驗開發功率元件市場，現正評估應用端，包括太陽能逆變器、充電樁、無人機等等，今年底前會定案，預計明年第一季開始投入。

太陽能長期成長動能還是看好，一個是因為電力需求，全球電力來源主要有再生能源、核能、天然氣和燃煤四種，經濟要發展就不能缺電。人類有一個責任，要防空污，而核能爭議性大，要同時符合經濟和ESG兩個議題，一定要用再生能源，再生能源比重至少要30％起跳、甚至是40％、50％以上。