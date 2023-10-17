台電瓩設計獎徵件 總獎金90萬

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全國唯一電力設計競賽「瓩設計獎」邁入第24年，台電10月5日舉行起跑記者會，今年主題「WATT’S NEXT 新電敢應」取自電力單位「瓦特（Watt）」，邀請參賽者創意「來電」。台電指出，本屆競賽包含傳達設計、多媒體設計及創意品設計三大類別，共48個得獎名額，總獎金90萬元，開放徵件至明（2024）年3月11日，歡迎設計好手來挑戰。

台電5日舉辦「瓩設計獎 kW Design Award－第24屆創意競賽」起跑記者會，由台電副總經理徐造華、三頁文創辦人顏伯駿、YouTube創作者六指淵（陸子淵）、印花樂創辦人沈奕妤、中國科大規劃與設計學院院長張劍平、明志科技大學視覺傳達設計系主任莊妙仙、國立臺北科技大學互動設計系主任曹筱玥等設計界及學界貴賓共同為本屆競賽揭開序幕，台電繼去年首度讓得獎作品「人孔蓋造型無線充電盤」實際量產作為公關禮品，今年現場再曝光第二波獲得實現的得獎作品－變電箱造型充電器。

台電副總經理徐造華表示，瓩設計獎邁入第24屆，近十年累積10萬人響應，徵得超過2萬件作品，並發出近700萬獎金，感謝參賽者熱情參與，台電會努力讓更多創意成真。

台電除確保供電穩定，亦持續廣納各界創意投入電力能源議題科普與社會溝通，本屆競賽主題呼應國際淨零排放及能源轉型永續趨勢，涵蓋電力淨零、再生能源及生活中隨處有感的電力面向：「傳達設計類」延續去年徵求資訊圖表（infographic），參賽者需將電力概念轉化為「一圖秒懂」的視覺圖像，「多媒體設計類」鼓勵創作者透過創意短片傳遞電力知識，而「創意品設計類」則期待設計創意可以與電力主題和循環經濟結合，走入日常生活。

台電指出，今年獎項評審團一樣大有來頭，包含曾操刀金曲獎及台灣文博會視覺設計的三頁文創辦人顏伯駿、以影像特效專業於YouTube累積近60萬訂閱的創作者六指淵（陸子淵），以及曾跨界聯名星巴克、日本資生堂等國際企業的台灣設計品牌印花樂創辦人沈奕妤等15位設計業界精英。

會中也邀請上屆傳達設計類社會組首獎得主吳政倫到場分享，吳政倫表示，參加瓩設計獎讓他挑戰將海量電力知識轉換為資訊圖表，也非常有成就感。

而去年獲多媒體設計類大專院校組第一名的劉采寧則說，看到自己作品實際於高雄捷運展出「超興奮」，鼓勵設計好手一定要來報名。

台電表示，瓩設計獎至明（2024）年3月11日開放投稿，徵件期間將由業界知名設計師巡迴全台高中職及大專院校，舉辦數十場設計講座及交流工作坊，親自傳授設計心法，歡迎報名，詳細資訊可參考FB粉絲專頁與活動網站：https://kwd.tw。（台電廣告）