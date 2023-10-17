台中房市Q4百億大案齊發

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台中Q4百億指標大案

台中房市第四季百億大案傾巢而出，包括「達麗＆白天鵝新高鐵」、「富宇市政6398」、「遠雄琉蘊」、「興富發雲頂」與「勝美琚」等五個預售新案，總銷合計逼近680億元，包辦台中市第四季逾8成推案量。不僅如此，上述重量級大案各擁重量級建設護身加持，衝刺「後平均地權時代」的剛性買盤與理性購屋市場。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，今年房市歷經第二季、第三季上沖下洗，第四季開始步入正軌，手中握有精華土地的開發商以長線佈局，第四季初始就搶先卡位選後房市反攻潮。

綜觀台中第四季百億大案，大都集中在烏日、南屯、西屯等三個行政區；其中烏日高鐵特區的「達麗＆白天鵝新高鐵」，單一個案總銷金額高達180億元，基地座落在台中高鐵特區的出入門面位置，未來落成後挑戰台中能見度最高建築之一。

獨具三鐵共構，國道一、國道三與74號快速道路交匯的台中高鐵特區，成為全台最大的「高鐵娛樂購物城」落腳地，預期未來將創造1.8萬個就業人口紅利，購屋與租屋市場的需求龐大。「達麗＆白天鵝新高鐵」案規劃二至四房產品，提供商務型與自用型需求，尤其是高鐵娛樂購物城的商辦大樓與24小時不夜城規劃，相應的租賃房缺口急待補足。

此外，瞄準七期市政路延伸台中工業區與串聯中部科技廊道的「富宇市政6398」預售案，基地位於南屯區忠勇路近南屯交流道，全案將分二期開發，總銷金額高達260億元，其中第一期總戶數638戶、總銷155億元，產品規劃36～44坪三至四房，市場推估，單價將挑戰5字頭；同樣位於南屯區嶺東特區的「勝美琚」預售新案，總戶數642戶、總銷約100億元，產品規劃30～52坪二至四房。

而西屯區第四季新案仍以七期為首，分別有首次進軍七期的「遠雄琉蘊」與七期小宅常勝軍「興富發雲頂」將進場；其中「遠雄琉蘊」總銷108億元，產品規劃33～45坪；而總銷135億元的「興富發雲頂」預售新案，則是規劃23～37坪二至三房產品，強攻市政路上稀缺的小宅市場。