台北豪宅 舊樓改建成主流

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台北大面積土地供給稀有，精華區都更或危老改建成為豪宅主要原料，今年台北包括預售及成屋十大交易單價最高的豪宅交易，每坪單價全數站上200萬元，敦南霖園、永陞信義安和案、國賓皇琚、鑄慕等均為改建預售案。

上半年台北市十大豪宅中，國泰建設都更改建的「敦南霖園」高樓層成交單價282.1萬元最高；排名第二則是連三年蟬聯全台最貴的成屋豪宅「OneParkTaipei元利信義聯勤」6月高樓層成交單價每坪277萬元；植物園第一排「松濤苑」中低樓層成交兩戶每坪250萬元，也是社區地板價，顯示建商對價格的堅持。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，上半年台北十大豪宅，有一半都是預售社區，且不乏都更危老案，顯示近年台北積極進行舊樓改建，精華地段、基地面積大的標的，讓開發商選擇規劃豪宅等級的預售案，今年上半年十大豪宅當中，改建預售案敦南霖園、永陞信義安和案、國賓皇琚、鑄慕等都進入榜單，十大豪宅中，僅大安區「鑄慕」規劃低於100坪房型，社區預售成交單價落在180.5萬～207.7萬元。

第一建經研究中心副理張菱育指出，今年7月平均地權條例新制正式上路，不少預售交易趕在新制上路前完成，不僅能保有未來換約的機會，也能不受私法人購置住宅採許可制的限制，而新制實施後，接下來的豪宅市場，將回歸自住剛性需求，買家身分也將從法人轉向自然人。