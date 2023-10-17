營利事業房地合一稅收創高

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法人買賣不動產獲利豐厚，加上2021年起法人出售不動產房地合一稅率比照個人稅率課稅，今年營利事業繳交的房地合一稅收，創下歷史新高的198億元、年增15.2％。相較於台中市為個人房地合一稅收繳稅大戶，台北市則為營利事業的繳稅大戶，今年稅收64億元，占全台逾3成。

根據財政部統計，2021年營利事業房地合一稅收僅76.7億元，去年隨房價漲幅加劇、適用房地合一課稅標的增加，加上法人稅率比開始比照個人，營利事業房地合一稅收暴增達171.9億元，今年更已逼近200億元大關。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，個人的房地合一稅收長期以台中市最多，反映當地市場交易熱絡，個人出售不動產價格有明顯上揚，不過營利事業則完全不同，台北市營利事業稅收遙遙領先其他縣市，今年稅收甚至比台中高出近1倍。包括法人持有商用不動產、或開發商出售房屋，多屬大型開發案，使台北市成為營利事業房地合一繳稅大戶。

就各縣市來看，除台北市達64.4億元外，台中市以32.9億元居全台第二，高雄市25.5億原排名第三，桃園22.9億元居第四，房產交易量最大的新北市僅13.3億元，應與不少經營北部房產的企業設籍台北市有關。以年增率來看，桃園市年增44％居主要都會區之冠，雖然多數縣市營利事業房地合一稅收都較去年成長，不過新竹市、新北市則有較明顯衰退。